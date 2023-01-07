. Палата представителей США избрала республиканца Маккарти новым спикером
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » Палата представителей США избрала республиканца Маккарти новым спикером

Палата представителей США избрала республиканца Маккарти новым спикером

Палата представителей США избрала республиканца Маккарти новым спикером

Лидер республиканцев в Палате представителей американского Конгресса Кевин Маккарти вечером 6 января был избран ее спикером в 15-м туре голосования. Он получил 216 голосов. Об этом сообщает 7 января ТАСС.

Уточняется, что этого количества голосов хватило для избрания, поскольку шесть законодателей не поддержали ни одного из кандидатов.

Демократ Хаким Джеффрис в 15-м туре, как и во всех предыдущих, получил 212 голосов конгрессменов.

Пост спикера Палаты представителей — третий по значимости в государственной иерархии Соединенных Штатов. Ожидалось, что Маккарти займет его еще 2 января, но он не мог набрать достаточного количества голосов из-за позиции небольшой группы однопартийцев. По данным ряда СМИ, Маккарти был вынужден пойти на некоторые уступки, чтобы попытаться убедить конгрессменов проголосовать за его кандидатуру, — в частности, он согласился на определенные ограничения, которые касаются сроков и условий его пребывания на посту спикера.

Между тем, как сообщала ранее «Парламентская газета», китайский политолог Чжун Хоута предупредил руководство Конгресса США о недопустимости провокаций. Он отметил, что Конгресс является одной из ветвей власти Соединенных Штатов, следовательно, на него распространяются международные обязательства, которые на себя берет правительство США. Это касается и необходимости придерживаться принципа «одного Китая», исключающего официальные обмены с Тайванем, напомнил эксперт.

# В мире / Главные новости
По материалам: pnp.ru

Последние новости

The Telegraph: Макрон перешёл красную черту, заявив о передаче Киеву бронемашины AMX-10 RC
The Telegraph: Макрон перешёл красную черту, заявив о передаче Киеву
В Германии заявили о желании НАТО испытать Россию
В Германии заявили о желании НАТО испытать Россию
Подборка гифок (25 гифок) - 02.01.2023
Подборка гифок (25 гифок) - 02.01.2023
Икону Божией Матери «Трёх Радостей» православные почитают 8 января 2023 года
Икону Божией Матери «Трёх Радостей» православные почитают 8 января
Пришло время расстаться: кто из знаков зодиака может прекратить личные отношения в январе 2023 года
Пришло время расстаться: кто из знаков зодиака может прекратить
В США обвинили власти в провоцировании конфликта на Украине
В США обвинили власти в провоцировании конфликта на Украине
Иркутская область заняла четвертое место в рейтинге медиаактивности среди субъектов РФ
Иркутская область заняла четвертое место в рейтинге медиаактивности
Сотрудники полиции задержали пьяную иркутянку без прав за рулем УАЗа Patriot в Боханском районе
Сотрудники полиции задержали пьяную иркутянку без прав за рулем УАЗа
Из-за снегопада городские службы Иркутска перевели на усиленный режим
Из-за снегопада городские службы Иркутска перевели на усиленный режим
Сенатор описал «большой разрыв» между Европой и Россией
Сенатор описал «большой разрыв» между Европой и Россией
Эдгард Запашный призвал лишить гражданства Максима Галкина, прокричавшего приветствие ВСУ на концерте
Эдгард Запашный призвал лишить гражданства Максима Галкина,
Описана роль турецкого хаба в снабжении Европы газом
Описана роль турецкого хаба в снабжении Европы газом

Топ на сегодня

Россияне стали чаще пользоваться наличными в 2022 году
Россияне стали чаще пользоваться наличными в 2022 году
Оксана Самойлова купила себе жилье за границей за десятки миллионов
Оксана Самойлова купила себе жилье за границей за десятки миллионов
В России одобрили выплаты на детей до 17 лет
В России одобрили выплаты на детей до 17 лет
Никиту Михалкова срочно перевели в реанимацию
Никиту Михалкова срочно перевели в реанимацию
Назван победитель всероссийского конкурса учителей «Классная тема!»
Назван победитель всероссийского конкурса учителей «Классная тема!»

Еще по теме

В палате представителей Конгресса США в третий раз не смогли избрать спикера
Лидер республиканцев в Конгрессе США выступил за пересмотр итогов выборов
На второй срок. Трамп официально стал кандидатом в президенты США
В Конгрессе США появится комитет по противодействию Китаю