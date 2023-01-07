. Палата представителей США избрала республиканца Маккарти новым спикером

Лидер республиканцев в Палате представителей американского Конгресса Кевин Маккарти вечером 6 января был избран ее спикером в 15-м туре голосования. Он получил 216 голосов. Об этом сообщает 7 января ТАСС.

Уточняется, что этого количества голосов хватило для избрания, поскольку шесть законодателей не поддержали ни одного из кандидатов.

Демократ Хаким Джеффрис в 15-м туре, как и во всех предыдущих, получил 212 голосов конгрессменов.

Пост спикера Палаты представителей — третий по значимости в государственной иерархии Соединенных Штатов. Ожидалось, что Маккарти займет его еще 2 января, но он не мог набрать достаточного количества голосов из-за позиции небольшой группы однопартийцев. По данным ряда СМИ, Маккарти был вынужден пойти на некоторые уступки, чтобы попытаться убедить конгрессменов проголосовать за его кандидатуру, — в частности, он согласился на определенные ограничения, которые касаются сроков и условий его пребывания на посту спикера.

Между тем, как сообщала ранее «Парламентская газета», китайский политолог Чжун Хоута предупредил руководство Конгресса США о недопустимости провокаций. Он отметил, что Конгресс является одной из ветвей власти Соединенных Штатов, следовательно, на него распространяются международные обязательства, которые на себя берет правительство США. Это касается и необходимости придерживаться принципа «одного Китая», исключающего официальные обмены с Тайванем, напомнил эксперт.