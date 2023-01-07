. PayDay 3 на Xbox, Playstation и PC будут «одной игрой», благодаря Unreal Engine





В этом году ожидается много новостей по PayDay 3, несколько дней назад авторы проекта показали тизер игры. Разработчики планируют выпустить игру в релиз в 2023 году, но пока точной даты нет.

После PayDay 2, когда игры на разных платформах отличались по количеству доступного контента, обновлений и ряду других параметров, у игроков возник к авторам вопрос по поводу новой части. Разработчики PayDay 3 подтвердили, что новая игра серии будет единой версией на всех платформах:

Сейчас, когда мы разрабатываем игру на Unreal Engine, мы точно можем гарантировать, что версии для PC и консолей будут одной игрой, а не отдельными релизами.

Таким образом, игроки на приставках могут ожидать одновременный выход обновлений и дополнительного контента для PayDay 3 с игроками на PC.