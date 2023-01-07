. Полнолуние 7 января 2023 года: что можно и что нельзя делать в этот день

Не каждое Полнолуние обладает позитивной энергетикой, и 7 января нас ждет один из самых сложных дней. О том, как провести эту субботу, что можно и нельзя делать, расскажут астрологи.

Полнолуние в Раке осложняется тем, что ночное светило занимает позицию позади Земли, вставая в ряд с Солнцем и Меркурием. Такое сочетание не добавляет позитива — напротив, день будет сложным по энергетике, поэтому эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют не спешить и следить за своим эмоциональным состоянием.

Что можно делать в это Полнолуние

Своевременный отдых. Новогодние праздники продолжаются, а значит, есть время для того, чтобы насладиться тишиной. Астрологи рекомендуют больше отдыхать, посвящать время любимым занятиям и не зацикливаться на мелких неприятностях.

Внимание к интуиции. Сегодня созвездие Рака будет усиливать интуитивные способности, игнорировать которые нельзя. Внутренний голос поможет найти верные решения, не зайти в тупик и направить энергию в мирное русло.

Умеренные нагрузки. Оставаться без движения в день Полнолуния нельзя. Энергия будет требовать выхода, и если не обуздать ее, то есть риск обострения конфликтов и необдуманных поступков. Исправить ситуацию помогут прогулки на свежем воздухе, посещение бассейна или спортивного зала, а также домашние тренировки.

Сбалансированное питание. Еда должна быть не только вкусной, но и полезной. Благодаря правильно подобранным продуктам будет проще поддерживать активность, сохранять хорошее настроение и самочувствие, а также восполнять запасы витаминов. Особенно важно следить за своим питанием в холода, чтобы согреваться, но при этом не наедать лишних кило.

Чего не стоит делать 7 января

Спешка и смена планов. В день Полнолуния есть риск ошибиться, принимая решения под влиянием сильных эмоций или советов со стороны. Астрологи рекомендуют не противоречить себе, а также обходить стороной конфликтных людей.

Финансовые операции. Полнолуние — не лучшее время для принятия серьезных решений. 7 января не стоит приобретать дорогостоящих вещей, брать кредиты, давать свои накопления в долг, а также доверять малознакомым людям и фирмам.

Выяснение отношений. Это Полнолуние не зря прозывают Волчьей Луной: любые конфликтные ситуации обостряются и грозят большими неприятностями. Астрологи рекомендуют избегать неприятных тем, а также с пониманием относиться к окружению. Сегодня будет сложно держать себя в руках, но делать это необходимо для своего и семейного благополучия.

Копаться в прошлом. В день Полной Луны нельзя зацикливаться на прошлых ошибках и терзать себя, если ничего нельзя изменить. В этот день важно понимать, что любые ошибки — это ценный опыт, а не повод корить себя и погружаться в пучину негативных эмоций.