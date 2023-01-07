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Праздники Собора Пресвятой Богородицы и Бабьи каши 8 января 2023 года: что можно и нельзя делать в этот день

Праздники Собора Пресвятой Богородицы и Бабьи каши 8 января 2023 года: что можно и нельзя делать в этот день

В календаре праздничных событий 8 января 2023 года значится день Собора Пресвятой Богородицы. Впервые официальное празднование состоялось в 681 году. В связи с тем, что 8-го числа, помимо Девы Марии, принято почитать память и других святых, торжество назвали Собором. В народе праздник прозвали Бабьи каши. На Руси день был посвящен роженицам и повитухам. Этот праздник имеет свои необычные традиции и запреты, которые принято соблюдать из года в год.

День Собора Пресвятой Богородицы и Бабьи каши 8 января: что можно делать в праздник

Название Бабьи каши произошло не просто так. 8 января было принято угощать акушерок бабьей кашей. Беременные женщины и молодые мамы, согласно традициям, брали с собой различные угощения и направлялись в гости к повитухам. Акушерки, в свою очередь, угощали рожениц вкусной кашей с молоком.


В храмах 8 января проходит праздничная служба, которая посвящена иконе Божией Матери. В давние времена женский пол менялся местами с мужским. Вся основная работа по дому, в том числе и готовка, ложились на плечи мужчин. А девицы в это время собирались на посиделки и общались с другими представительницами слабого пола.

В праздничный день принято варить кашу, правда, собирать для нее воду надо в 2 часа ночи. От того, сколько вы добавите в кашу воды, зависело, какой она получится в результате – вязкой, жидкой или рассыпчатой.

С помощью каши можно гадать. Если при готовке она оказалась за пределами кастрюли во время кипения, то год будет урожайным и счастливым. Если же каша не выползала, то год будет непростым. Однако такого можно было избежать. Для этого горшочек с кашей топили в проруби.

Народные приметы на 8 января 2023 года


На праздничный день восьмого числа выпадало много народных примет:

  • если погода целый день солнечная, то проса в этом году будет много;
  • если дует сильный ветер, то следующие несколько дней будут морозными;
  • если небо пасмурное, то урожая в году не будет;
  • о заморозках предвещало красное солнце на закате.

Что нельзя делать и главные запреты 8 января 2023 года

В праздничный день под главный запрет попадал тяжелый физический труд. Также нельзя было заниматься уборкой, стиркой и т. д. Особенно такой запрет боялись нарушать женщины в положении, ведь расплата за совершенный грех была серьезной – ребенок мог родиться с увечьями.


Нельзя вышивать, вязать и заниматься рукоделием, в противном случае можно лишиться счастья. Под запретом употребление алкогольных напитков. Также 8 января нельзя покупать веревку и готовить еду, так как можно лишиться ребенка.

# Общество
По материалам: rsute

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