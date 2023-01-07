. Принц Гарри едва не остался без мужского достоинства

Принц Гарри продолжает раскрывать подробности королевской жизни. Мемуары принца Гарри, пестрящие личными историями, наделали немало шума еще до официального выхода в свет. В некоторых странах книга уже появилась, и шокированная общественность с упоением обсуждает громкие заявления младшего сына Чарльза и Дианы. Так, Гарри в подробностях раскрыл детали своей службы в армии. В конце 2007 года было объявлено, что наследник королевской семьи отправится в Ирак. Однако через месяц планы изменились, и принц уехал в Афганистан. В автобиографии внук Елизаветы II признался: ему приходилось убивать людей во время несения воинской повинности. Герцог Сассекский выступал в роли авиационного наводчика, и за время присутствия в горячей точке убил 25 человек. В мемуарах Гарри пишет, что не стесняется этого эпизода своей жизни, но и не гордится им. Он признался, в разгар боя воспринимал живых людей в качестве шахматных фигур, которых убирал с доски.Сын Леди Ди рассказал и о своем увлечении запрещенными веществами. Будучи 17-летним подростком Гарри вместе со школьными друзьями начал употреблять травку, а с более тяжелыми наркотиками познакомился в доме привилегированных особ, к которым приехал в гости. На одной из вечеринок принц нашел в холодильнике конфеты с галлюциногенами и не постеснялся угоститься ими, а после — запил вещества текилой. Гарри признался, что после смертельного коктейля начал разговаривать с сантехникой. «Рядом с унитазом стояла круглая серебряная урна с педалью, которая открывает крышку. Я уставился на нее, она смотрела в ответ, потом стала головой. Нажал на педаль, и существо открыло рот. Широкая открытая улыбка… Я засмеялся и отвернулся. Теперь и унитаз стал головой. Чаша была его зияющей пастью, петли сиденья пронзительными серебряными глазами. Потом он сказал: «Ааа», — делится наследник королевской семьи подробностями наркотического трипа. Впрочем, в книге Гарри не стесняется поднимать и более личные темы. Например, на свадьбе брата Уильяма и Кейт Миддлтон мужчина страдал из-за обморожения полового органа, которое получил во время арктической экспедиции. Если уши со щеками на тот момент уже начали заживать, то пенис заставил Гарри сильно поволноваться. Через пару дней после церемонии принц отправился к врачу, где ему помогли, пишет «CNN».