. Пришло время расстаться: кто из знаков зодиака может прекратить личные отношения в январе 2023 года

Начало 2023 года во многом будет временем перемен и обновления, но не всегда они будут позитивными в личной жизни. Особенно это остро проявится в январе, в последний цикл ретроградного Меркурия. Для некоторых знаков зодиака это станет периодом трансформации, когда прежние отношения изживут себя и появится настойчивое желание их прекратить. К этому в январе будут склонны четыре знака зодиака – Тельцы, Близнецы, Водолеи и Козероги.

Телец





Неопределенность в отношениях, которую многие Тельцы ощущали в течение прошлого года, в этом месяце достигает критической отметки. Они больше не пытаются разобраться в своих чувствах, проявляя все больше раздражительности. В любой момент это может вылиться в серьезный конфликт, после которого Телец примет твердое решение расстаться с партнером. Переубеждать его или что-то менять в отношениях после этого будет слишком поздно.

Близнецы





У многих Близнецов в отношениях также давно возникли проблемы. Но они все еще пытаются проанализировать их причины и понять, кто в этом больше виноват. Частые ссоры с партнером чередуются моментами перемирия и даже проявления нежных чувств, но чаще всего обоим это кажется наигранным и неискренним. Возможно, пришло время расставить все точки в отношениях и начать новый этап жизни.

Водолей





У Водолеев не все так категорично. Они ощущают явный кризис в отношениях, но их чувства все еще остаются сильными. Пытаясь гармонизировать отношения с партнером, они часто допускают ошибки, которые приводят к новым конфликтам и только усугубляют ситуацию. Возможно, у них еще есть шанс сохранить отношения и даже вернуться к истокам своих чувств, но для этого необходимо желание обоих сторон и, вероятно, помощь психолога.

Козерог





Козероги консервативны и не склонны что-то кардинально менять в своей жизни. Обычно у них нет планов прекратить отношения, даже если они потеряли остроту чувств. Их вполне устроит просто дружеский союз. Но это может произойти на волне острого конфликта, когда недовольный такими отношениями партнер начнет требовать от Козерога больше того, что он может ему предложить.