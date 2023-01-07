Rand Al Thor и Джез Корден: предположения на 2023 год для Xbox — повышение цен Game Pass, анонсы и многое другое
Известные игровые инсайдеры Rand Al Thor и Джез Корден, которые ведут еженедельный подкаст Xbox Two, в рамках нового выпуска шоу поделились своими предположениями о том, что ждет игроков на Xbox в 2023 году. Важно сказать, что это именно предположения инсайдеров, а не точная информация. Часть сведений основана на том, что они слышали от своих источников, а часть — их домыслы.
Тезисно приведем, что ожидают инсайдеры Rand Al Thor и Джез Корден от 2023 года для Xbox:
Rand Al Thor считает, что шоу Xbox пройдет в конце января. Джез Корден согласен, но говорит, что об этом должны объявить уже на следующей неделе.
Игроки ожидают, что Xbox проведет свое шоу с показом игр 10 января
Джез Корден считает, что в 2023 году появятся новости о новом Xbox. При этом, как он считает, скорее это будут утечки, а не официальная информация от Microsoft. Джез не уверен, будет это «обновление среднего поколения» или Slim-версия, но он ждет каких-то новостей именно об оборудовании Xbox.
Джез Корден уверен, что интерфейс Xbox должен подвергнуться серьезным изменениям в 2023 году. Раннее Microsoft уже анонсировала, что планирует вносить изменения в интерфейс, и уже даже начала это делать в 2022 году, но пока корректировки незначительные.
Rand Al Thor считает, что в этом году Microsoft будет проводить отдельные небольшие трансляции перед запуском крупных игр — Redfall, Starfield, Forza.
Rand Al Thor считает, что Starfield выйдет в апреле и получит оценку на Metacritic от 90 баллов, Джез согласен с такой оценкой.
Rand Al Thor считает, что Hellblade 2 выйдет в сентября, Джез Корден не согласен с этим.
Rand Al Thor говорит, что в этом году цена на Game Pass повысится, при этом на все уровни подписки, в среднем, на $5. Джез Корден согласен с такой оценкой, называя это неизбежным.
Rand Al Thor считает, что Compulsion Games, id Software, The Coalition, Tango, Zenimax Online представят новые игры в этом году.
Rand Al Thor предполагает, что сделка с Activision Blizzard будет закрыта в период с июля по декабрь — во 2-м полугодии 2023 года, а Microsoft выпустит много игр в Game Pass после завершения сделки до конца года. Но Джез Корден считает, что сделка будет закрыта до конца июня.
Оба инсайдера сходятся во мнении, что новый геймпад Xbox Elite в 2023 году не выйдет, но его могут представить в 2024 году.
Еще раз напомним, что это не инсайды, а предположения от известных игровых инсайдеров, которые они обсуждали в шуточной манере в рамках подкаста. Послушать этот момент с предположениями можно в видео ниже.
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