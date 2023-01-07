. Rand Al Thor и Джез Корден: предположения на 2023 год для Xbox — повышение цен Game Pass, анонсы и многое другое





Известные игровые инсайдеры Rand Al Thor и Джез Корден, которые ведут еженедельный подкаст Xbox Two, в рамках нового выпуска шоу поделились своими предположениями о том, что ждет игроков на Xbox в 2023 году. Важно сказать, что это именно предположения инсайдеров, а не точная информация. Часть сведений основана на том, что они слышали от своих источников, а часть — их домыслы.

Тезисно приведем, что ожидают инсайдеры Rand Al Thor и Джез Корден от 2023 года для Xbox:

Rand Al Thor считает, что. Джез Корден согласен, но говорит, что об этом должны объявить уже на следующей неделе.Игроки ожидают, что Xbox проведет свое шоу с показом игр 10 январяДжез Корден считает, что в 2023 году появятся. При этом, как он считает, скорее это будут утечки, а не официальная информация от Microsoft. Джез не уверен, будет это «обновление среднего поколения» или Slim-версия, но он ждет каких-то новостей именно об оборудовании Xbox.Джез Корден уверен, что. Раннее Microsoft уже анонсировала, что планирует вносить изменения в интерфейс, и уже даже начала это делать в 2022 году, но пока корректировки незначительные.Rand Al Thor считает, что в этом году Microsoft будет проводитьRand Al Thor считает, что, Джез согласен с такой оценкой.Rand Al Thor считает, что, Джез Корден не согласен с этим.Rand Al Thor говорит, что в этом году, при этом на все уровни подписки, в среднем, на $5. Джез Корден согласен с такой оценкой, называя это неизбежным.Rand Al Thor считает, чтоRand Al Thor предполагает, что— во 2-м полугодии 2023 года, а Microsoft выпустит много игр в Game Pass после завершения сделки до конца года. Но Джез Корден считает, что сделка будет закрыта до конца июня.Оба инсайдера сходятся во мнении, что, но его могут представить в 2024 году.

Еще раз напомним, что это не инсайды, а предположения от известных игровых инсайдеров, которые они обсуждали в шуточной манере в рамках подкаста. Послушать этот момент с предположениями можно в видео ниже.

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