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Режиссер «Аватара» захотел снять новые части блокбастера

Режиссер «Аватара» захотел снять новые части блокбастераРежиссер Джеймс Кэмерон заявил, что планирует снять несколько новых частей «Аватара»

Режиссер Джеймс Кэмерон захотел снять несколько новых частей научно-фантастического блокбастера «Аватар» после успешного проката его сиквела. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Он отметил, что сборы сиквела «Аватар: Путь воды» превысили 1,5 миллиарда долларов (108,7 миллиарда рублей) в мировом прокате, став самым кассовым фильмом 2022 года.

«Похоже, что с той динамикой, которую фильм показывает сейчас, мы легко покроем расходы даже в ближайшие несколько дней. Так что, похоже, я не могу уклониться от этого, — мне придется делать другие сиквелы. Я знаю, чем буду заниматься следующие шесть или семь лет», — заявил Кэмерон.

Подробности следующей части блокбастера уже известны. По словам режиссера, в следующем фильме появится клан на’ви, отличающийся от всех остальных. «В первых фильмах есть очень отрицательные примеры людей и очень позитивные примеры на’ви. В "Аватаре-3" мы сделаем все наоборот», — сказал он.

Тем временем в России 1 января стартовал прокат фильма «Чебурашка» по мотивам знаменитого мультфильма. Кассовые сборы семейной комедии на данный момент превысили 2,58 миллиарда рублей, что стало рекордом для российских фильмов, вышедших в первый день года.

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

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