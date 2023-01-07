. Самые интересные Рождественские гадания на будущее на предстоящий 2023 год

С Рождества Христова, большого церковного праздника христиан, начинается сама интересна пора — время гаданий. Не удивительно, что гадания в эту пору привлекают внимание не только молодых женщин. Различные обряды проводят абсолютно все. Большинство людей считают, что такие гадания направлены лишь на поиск суженого. Но это не так. Проводят различные ритуалы достаток в доме, чтобы узнать будущее и так далее.

Рождественские гадания на будущее





Зимняя тишина

Это древнее рождественское гадание, которое проводиться в Сочельник, после окончания праздничного ужина. В самом начале девушке следует тщательно расчесать распущенные волосы, умыться чистой холодной водой и стать у окна.

Очень важно находиться в это время одной в комнате и не произносить ни звука. Будущее поможет узнать доносившийся с улицы шум. И вот, что он может означать:

пьяные веселые голоса или песни молодежи предвещают веселый и интересный год;

мрачный человек, проходящий мимо дома, говорит о том, что все будет не так просто и легко, как хотелось бы;

проезжающая мимо машина сулит дальнюю дорогу или долгожданное путешествие;

если в течении долгого времени звуков вообще не будет – 2023 год пройдет как обычно, без особых значимых событий.

Гадание на воске

Когда наступит Рождество нужно взять в руки простую свечу и налить в глубокое блюдце немного воды. Загадываем свой вопрос на будущее (или думаем о суженом), а после этого наливаем в воду расплавленный воск от свечки.

Внимательно смотрим на образовавшуюся фигуру, именно по ней получиться предугадать свою судьбу на ближайший год:

венок или круг предсказывает скорую свадьбу;

гроб предвещает смерть;

змея предупреждает о серьезных проблемах со здоровьем;

лебедь или любая другая птица говорит, что стоит ждать хороших новостей;

мельница предвещает много сплетников вокруг;

увидеть подкову – к счастью;

корона поможет добиться большого успеха.

Рождественское «зазеркалье»

Перед Рождеством стоит подготовить 3 зеркала разного размера и 12 свечей. Заранее устанавливаем маленькое зеркало напротив среднего, а самое большое – сразу за маленьким.

После этого расставляем по 6 свечей с каждой стороны от крайнего зеркала. Затем начинаем всматриваться в даль получившегося тоннеля. Основной свет при этом должен быть выключенным.

Вот что в нем можно увидеть:

свет – знак, который говорит, что в ближайшем будущем человека ждет неожиданный подарок или приятные перемены;

женское незнакомое лицо предупреждает, что любимый человек перестал хранить верность. А если это близкий человек в зеркале – ему нужна помощь;

силуэт дома говорит о возможном переезде, но чтобы заработать на свою квартиру, нужно будет много трудиться;

детские лица помогут понять, сколько у девушки будет детей. Если она уже стала мамой, то нужно малышам уделять больше времени.

Гадания на суженого в Святки

Гадание с обувью

Этот вид гадания на Святки наиболее известный и распространенный.

Девушки поочередно бросают валенок (сапог, туфельку) на дорогу и по направлению «носка» валенка узнают сторону, в какую выйдут замуж.

Гадание с зеркалами на вызывание образа будущего жениха

Это хорошо известное из литературы гадание на Святки.

Девушке необходимо сесть в темноте между двумя зеркалами, зажечь свечи и вглядываться в «галерею отражений», надеясь увидеть своего жениха. Лучшим временем для этого гадания считается полночь.

Гадание (со сжиганием нити) на быстроту и очерёдность выхода замуж

Оно заключается в том, что девушки отрезают нити одинаковой длины и поджигают их. У кого вперед догорит нитка, тот первый окажется замужем. Если нитка потухла сразу и меньше половины сгорело, то замуж не выйдешь.