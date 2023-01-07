Сергей Собянин анонсировал прорывной год для Москвы с точки зрения открытия современных больниц
2023 год обещает стать для Москвы прорывным с точки зрения ввода в эксплуатацию современных больниц и поликлиник, в том числе должны начать работу 5 новых скоропомощных комплекса, пишет в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
Город не собирается сокращать темпы строительства новых медучреждений, заданные в прошлые годы, отметил градоначальник и пояснил, почему вообще возникла необходимость обновления инфраструктуры сферы здравоохранения.
Строительство таких масштабов – задача не на один год, констатировал Собянин.
Собянин перечислил ключевые объекты, которые готовятся вступить в строй в наступившем году или заработали в минувшем. Перинатальный центр ГКБ № 67 им. Ворохобова на 400 коек, достроенный еще в 2020 году, наконец заработал по своему профилю в мае 2022 года после того, как с начала пандемии выполнял функции ковидного стационара. Аналогичная судьба постигла многопрофильный клинический центр "Коммунарка": в 2022 году он перешел к нормальной работе, кроме того, там завершилось строительство первого акушерского стационара на территории ТиНАО.
В 2023 году завершится строительство детского корпуса больницы в Коммунарке, где будут отделения детской хирургии, нейрохирургии, оториноларингологии, неврологии, анестезиологии и реанимации, эндоскопии, ультразвуковой, лучевой и функциональной диагностики, патологии новорожденных, реанимации новорожденных, операционный блок и дневной стационар. В 2024 г. должен войти в строй уникальный Корпус лучевой терапии, предназначенный для проведения 3D-4D-лучевой терапии при онкологических заболеваниях. Этот этап станет завершающим в возведении клиники.
В самом конце 2022 года был открыт скоропомощной стационарный комплекс (ССК) ГКБ им. В.В. Вересаева на Лобненской улице. С него, отмечает мэр, по сути, началось внедрение нового стандарта экстренной помощи, который включает в себя новые здания, новое оборудование, новую логистику, новые условия пребывания для пациентов и врачей, новые алгоритмы лечения и специально обученные команды специалистов.
В 2023 г. году в Москве будет введено еще пять скоропомощных комплексов, которые возьмут на себя значительную часть экстренной помощи. Это в общей сложности будет более 600 суперсовременных коек, 10 тыс. единиц новейшего медицинского оборудования, порядка 60 высокотехнологичных операционных и примерно 500 тыс. пациентов в год. В их число войдут Скоропомощной комплекс ГКБ №15 им. Филатова, Скоропомощной комплекс НИИ скорой помощи им. Склифосовского, Скоропомощной комплекс ГКБ им. Боткина, Скоропомощной комплекс ГКБ № 1 им. Пирогова, Скоропомощной комплекс ГКБ им. Буянова.
Собянин обещает, что планируемый к открытию новый комплекс Инфекционной клинической больницы № 1 будет лучшим в России. Там оборудуют 546 одноместных мельцеровских боксов, обеспечивающих надежную изоляцию пациентов, а наличие собственной диагностической, хирургической и акушерской базы исключит необходимость транспортировки инфекционных пациентов в обычные больницы. В клинике будет своя лаборатория четвертого уровня биобезопасности (BSL-4), который при необходимости позволяет работать с наиболее опасными биологическими материалами.
Московский клинический научно-практический центр (МКНЦ) им. А. С. Логинова расширит возможности для лечения онкобольных Москвы. В одном месте пациенты смогут получить все виды медицинской помощи — от диагностики до высокотехнологичного лечения и реабилитации. Впервые будут созданы возможности для проведения лучевой терапии, которая постепенно становится золотым стандартом лечения многих видов онкологических заболеваний.
Новый комплекс Детской городской клинической больницы святого Владимира рассчитан на проведение всех видов диагностики и лечебных процедур. Пациенты будут размещаться в палатах малой вместимости, где есть все необходимое для комфортного совместного пребывания ребенка и мамы или самостоятельного пребывания подростков. На всех этажах больницы будут открыты комнаты отдыха для родителей.
Новые поликлиники строятся не только в ТиНАО, но и других районах столицы, где не хватает медицинских мощностей. Часть из них была открыта в 2022 году, например Детская городская поликлиника №130, филиал 3 на ул. Академика Павлова, д. 40А и Детская городская поликлиника №133, филиал 2, на Головинском шоссе, д. 6А стр.1.
До 2025 года власти столицы планируют ввести в строй порядка 30 поликлиник, полностью соответствующих Новому московскому стандарту. Строительство новых стационаров и поликлиник позволит существенно улучшить качество и комфорт оказания медицинской помощи, создаст прочный фундамент, на котором московское здравоохранение будет успешно развиваться на протяжении многих десятилетий.