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Сергей Собянин анонсировал прорывной год для Москвы с точки зрения открытия современных больниц

Сергей Собянин анонсировал прорывной год для Москвы с точки зрения открытия современных больниц

2023 год обещает стать для Москвы прорывным с точки зрения ввода в эксплуатацию современных больниц и поликлиник, в том числе должны начать работу 5 новых скоропомощных комплекса, пишет в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.

Город не собирается сокращать темпы строительства новых медучреждений, заданные в прошлые годы, отметил градоначальник и пояснил, почему вообще возникла необходимость обновления инфраструктуры сферы здравоохранения.


"У людей, не знакомых с московским здравоохранением, могло сложиться впечатление, что город испытывал дефицит коек, раз приходится строить новые больницы. Но в действительности проблема не в количестве коек. Дело в том, что многие московские стационары располагаются в зданиях, построенных в 50-60-е годы прошлого века, а некоторые – и в памятниках архитектуры XIX, а то и XVIII веков. Реконструировать такие здания либо невозможно, либо значительно дороже, чем строить новые".

Строительство таких масштабов – задача не на один год, констатировал Собянин.

Перинатальный центр ГКБ № 67 им. Ворохобова в мае 2022 года наконец заработал по профилю

Собянин перечислил ключевые объекты, которые готовятся вступить в строй в наступившем году или заработали в минувшем. Перинатальный центр ГКБ № 67 им. Ворохобова на 400 коек, достроенный еще в 2020 году, наконец заработал по своему профилю в мае 2022 года после того, как с начала пандемии выполнял функции ковидного стационара. Аналогичная судьба постигла многопрофильный клинический центр "Коммунарка": в 2022 году он перешел к нормальной работе, кроме того, там завершилось строительство первого акушерского стационара на территории ТиНАО.

Получивший всероссийскую известность медцентр в Коммунарке, 2 года находившийся на передовой борьбы с COVID-19, в 2022 году заработал как обычная больница

В 2023 году завершится строительство детского корпуса больницы в Коммунарке, где будут отделения детской хирургии, нейрохирургии, оториноларингологии, неврологии, анестезиологии и реанимации, эндоскопии, ультразвуковой, лучевой и функциональной диагностики, патологии новорожденных, реанимации новорожденных, операционный блок и дневной стационар. В 2024 г. должен войти в строй уникальный Корпус лучевой терапии, предназначенный для проведения 3D-4D-лучевой терапии при онкологических заболеваниях. Этот этап станет завершающим в возведении клиники.

В самом конце 2022 года был открыт скоропомощной стационарный комплекс (ССК) ГКБ им. В.В. Вересаева на Лобненской улице. С него, отмечает мэр, по сути, началось внедрение нового стандарта экстренной помощи, который включает в себя новые здания, новое оборудование, новую логистику, новые условия пребывания для пациентов и врачей, новые алгоритмы лечения и специально обученные команды специалистов. 

Скоропомощной стационарный комплекс (ССК) ГКБ им. В.В. Вересаева открылся в конце 2022 года на Лобненской улице

В 2023 г. году в Москве будет введено еще пять скоропомощных комплексов, которые возьмут на себя значительную часть экстренной помощи. Это в общей сложности будет более 600 суперсовременных коек, 10 тыс. единиц новейшего медицинского оборудования, порядка 60 высокотехнологичных операционных и примерно 500 тыс. пациентов в год. В их число войдут Скоропомощной комплекс ГКБ №15 им. Филатова, Скоропомощной комплекс НИИ скорой помощи им. Склифосовского, Скоропомощной комплекс ГКБ им. Боткина, Скоропомощной комплекс ГКБ № 1 им. Пирогова, Скоропомощной комплекс ГКБ им. Буянова.

Собянин обещает, что планируемый к открытию новый комплекс Инфекционной клинической больницы № 1 будет лучшим в России. Там оборудуют 546 одноместных мельцеровских боксов, обеспечивающих надежную изоляцию пациентов, а наличие собственной диагностической, хирургической и акушерской базы исключит необходимость транспортировки инфекционных пациентов в обычные больницы. В клинике будет своя лаборатория четвертого уровня биобезопасности (BSL-4), который при необходимости позволяет работать с наиболее опасными биологическими материалами.

Московский клинический научно-практический центр (МКНЦ) им. А. С. Логинова расширит возможности для лечения онкобольных Москвы. В одном месте пациенты смогут получить все виды медицинской помощи — от диагностики до высокотехнологичного лечения и реабилитации. Впервые будут созданы возможности для проведения лучевой терапии, которая постепенно становится золотым стандартом лечения многих видов онкологических заболеваний.


Московский клинический научно-практический центр (МКНЦ) им. А.С. Логинова даст возможность онкобольным получить самое современное лечение от рака

Новый комплекс Детской городской клинической больницы святого Владимира рассчитан на проведение всех видов диагностики и лечебных процедур. Пациенты будут размещаться в палатах малой вместимости, где есть все необходимое для комфортного совместного пребывания ребенка и мамы или самостоятельного пребывания подростков. На всех этажах больницы будут открыты комнаты отдыха для родителей.

Новые поликлиники строятся не только в ТиНАО, но и других районах столицы, где не хватает медицинских мощностей. Часть из них была открыта в 2022 году, например Детская городская поликлиника №130, филиал 3 на ул. Академика Павлова, д. 40А и Детская городская поликлиника №133, филиал 2, на Головинском шоссе, д. 6А стр.1.

Детская городская поликлиника №133, филиал 2, на Головинском шоссе, д. 6А стр.1 открыла двери для пациентов в 2022 году

До 2025 года власти столицы планируют ввести в строй порядка 30 поликлиник, полностью соответствующих Новому московскому стандарту. Строительство новых стационаров и поликлиник позволит существенно улучшить качество и комфорт оказания медицинской помощи, создаст прочный фундамент, на котором московское здравоохранение будет успешно развиваться на протяжении многих десятилетий.

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По материалам: uposters.ru

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