. Сотрудники Минфина США обсудят в Европе санкции против России

Представители американского Министерства финансов на следующей неделе обсудят с коллегами в Европе антироссийские санкции Запада, сообщает 7 января ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В пресс-релизе говорится, что помощник главы американского Минфина по экономической политике Бен Харрис с 8 по 13 января посетит Латвию, Литву, Эстонию и Польшу. Там он встретится с местными должностными лицами. Помощник главы Минфина США по вопросам борьбы с финансированием терроризма и финансовыми преступлениями Элизабет Розенберг в свою очередь с 8 по 10 января будет находиться в Брюсселе для встреч с коллегами из Евросоюза.

В Минфине США сообщили, что в рамках указанных поездок Харрис и Розенберг собираются обсудить «координацию с союзниками относительно экономических мер против России», продолжающиеся «усилия, направленные на лишение» российской стороны доходов, необходимых ей для ведения специальной военной операции на Украине, а также «дополнительные шаги для дальнейшего нарушения цепочек военных поставок» РФ. Помимо этого, среди тем для обсуждения — политика ограничения цен на российские энергоносители.

Как сообщала «Парламентская газета», в сентябре прошлого года президент России Владимир Путин заявил, что на смену пандемии коронавируса пришли иные вызовы, угрожающие всему миру. Глава государства пояснил, что имеет в виду «санкционную лихорадку Запада, его неприкрытые, агрессивные попытки навязать другим странам модели поведения, лишить их суверенитета и подчинить своей воле». По словам Путина, «ничего необычного в этом нет, это политика, которая проводится «коллективным Западом» на протяжении десятилетий». Катализатором этих процессов стало ускользающее доминирование США в глобальной экономике и политике, а также упрямое нежелание или даже неспособность западных элит признать объективные факты, подчеркнул президент.