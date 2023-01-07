. Сотрудники полиции задержали пьяную иркутянку без прав за рулем УАЗа Patriot в Боханском районе
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Сотрудники полиции задержали пьяную иркутянку без прав за рулем УАЗа Patriot в Боханском районе

Сотрудники полиции задержали пьяную иркутянку без прав за рулем УАЗа Patriot в Боханском районе

7 января около 04:00 в селе Тихоновка Боханского района сотрудники Госавтоинспекции остановили автомобиль УАЗ Patriot, за рулем которого была 33-летняя иркутянка. От женщины пахло алкоголем, поэтому ей предложили пройти освидетельствование, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

По результатам освидетельствования у женщины установили алкогольное опьянение. Кроме того, у нее не было водительских прав. Иркутянка признала вину, а также обратилась к водителям, призывая не садиться за руль пьяными, чтобы не навредить другим участникам дорожного движения. Машину поместили на штрафстоянку. В отношении женщины возбудили дело об административном правонарушении.



Видео пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области
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По материалам: irk

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