. Сотрудники полиции задержали пьяную иркутянку без прав за рулем УАЗа Patriot в Боханском районе

7 января около 04:00 в селе Тихоновка Боханского района сотрудники Госавтоинспекции остановили автомобиль УАЗ Patriot, за рулем которого была 33-летняя иркутянка. От женщины пахло алкоголем, поэтому ей предложили пройти освидетельствование, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

По результатам освидетельствования у женщины установили алкогольное опьянение. Кроме того, у нее не было водительских прав. Иркутянка признала вину, а также обратилась к водителям, призывая не садиться за руль пьяными, чтобы не навредить другим участникам дорожного движения. Машину поместили на штрафстоянку. В отношении женщины возбудили дело об административном правонарушении.





Видео пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области