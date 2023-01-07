. Совбез ООН назначил дату заседания по Украине

Совет Безопасности ООН проведет заседание по Украине 13 января

Совет Безопасности ООН проведет заседание по Украине 13 января. Об этом сообщается в распространенной в субботу, 7 января, программе председательства Японии в Совбезе на следующую неделю, передает ТАСС.

Заседание запланировано на 15:00 (23:00 по московскому времени). Конкретная тема совещания Совбеза пока неизвестна.

Ранее постоянный представитель председательствующей в декабре в Совете Безопасности ООН Индии Ручира Камбодж заявила о планах провести до конца 2022 года заседание, посвященное украинской ситуации. По ее словам, Украина находится в «фокусе серьезного внимания» Совбеза.

1 декабря организация призвала международных доноров выделить рекордную сумму в 51,5 миллиарда долларов на преодоление различных кризисов, в том числе на помощь украинской стороне. Согласно оценкам ООН, в 2023 году около 339 миллионов человек — или каждый 23 человек в мире — будут нуждаться в помощи. По словам координатора гуманитарной помощи организации Мартина Гриффитса, Украина возглавляет список потребностей в финансировании среди других стран на этот год.