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Совбез ООН назначил дату заседания по Украине

Совбез ООН назначил дату заседания по УкраинеСовет Безопасности ООН проведет заседание по Украине 13 января

Совет Безопасности ООН проведет заседание по Украине 13 января. Об этом сообщается в распространенной в субботу, 7 января, программе председательства Японии в Совбезе на следующую неделю, передает ТАСС.

Заседание запланировано на 15:00 (23:00 по московскому времени). Конкретная тема совещания Совбеза пока неизвестна.

Ранее постоянный представитель председательствующей в декабре в Совете Безопасности ООН Индии Ручира Камбодж заявила о планах провести до конца 2022 года заседание, посвященное украинской ситуации. По ее словам, Украина находится в «фокусе серьезного внимания» Совбеза.

1 декабря организация призвала международных доноров выделить рекордную сумму в 51,5 миллиарда долларов на преодоление различных кризисов, в том числе на помощь украинской стороне. Согласно оценкам ООН, в 2023 году около 339 миллионов человек — или каждый 23 человек в мире — будут нуждаться в помощи. По словам координатора гуманитарной помощи организации Мартина Гриффитса, Украина возглавляет список потребностей в финансировании среди других стран на этот год.

# В мире
По материалам: lenta.ru

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