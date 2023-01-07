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Стало известно о сокращении годовой инфляции в зоне евро

Стало известно о сокращении годовой инфляции в зоне евроЕвростат сообщил, что годовая инфляция в зоне евро сократилась до 9,2% в декабре

Годовая инфляция в зоне евро сократилась до 9,2 процента в декабре по сравнению с 10,1 процента в ноябре. Об этом сообщило в предварительном отчете европейское статистическое агентство Евростат.

Стало известно, что годовая инфляция в зоне евро снижается на протяжении двух месяцев, в первый раз это произошло в ноябре.

Центробанк Европы называет приемлемым уровень инфляции в два процента.

Ранее премьер-министр Великобритании Риши Сунак пообещал добиться того, чтобы в 2023 году инфляция в стране сократилась вдвое.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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