. Стас Михайлов сообщил, что скоро станет дедом

Певец Стас Михайлов поделился радостной новостью. Артист с женой Инной поделились новостью о том, что в наступившем новом году их семья станет ещё больше. Певец готовится стать дедушкой. Об этом стало известно после того, как его супруга опубликовала в Сети кадры с гендер-пати, организованной её сыном от прошлого брака. Андрей, пасынок Михайлова, женился летом 2021 года на гречанке по имени Кэти. Торжество прошло на родине невестки российской звезды, но живут супруги в Британии. Накануне молодая пара объявила о скором прибавлении в семье. Они организовали вечеринку, на которой рассказали, что готовятся к рождению дочки.«Это девочка! Рождественское чудо! Храни Господь», — прокомментировала событие Инна. Михайлов получил сотни поздравлений с беременностью невестки. Будущей маме пожелали крепкого здоровья и легких родов. Кстати, судя по изменениям в фигуре, Кэти находится еще в самом начале пути к материнству. На видео с гендер-пати она продемонстрировала едва округлившийся живот. Напомним, что совсем скоро в роддом отправится певица Ольга Орлова. Она находится на последних сроках беременности, которую она рассекретила в сентябре прошлого года.