. Татьяна Навка вместе с дочками улетела на гастроли в Дубай
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Татьяна Навка вместе с дочками улетела на гастроли в Дубай

Татьяна Навка вместе с дочками улетела на гастроли в Дубай
47-летняя фигуристка Татьяна Навка  поделилась фото с борта самолета и сообщила, что в новом шоу ее заменит Лиза Туктамышева. Татьяна Навка уже давно завершила карьеру в спорте. Она не участвует в соревнования, но продолжает выходить на лед. Чемпионка создает красочные ледовые представления. Недавно состоялась премьера сказки «Историю любви Шахерезады». Ее пришел поддержать муж Дмитрий Песков с дочерью Надей.
«Новый год для нас — это семейный праздник, с традициями, подарками, пожеланиями и праздничной атмосферой! И как бы рабочие обстоятельства ни складывались, мы всегда стараемся провести его все вместе, в семейном кругу», — подписала фото Татьяна Навка. А 5 января Навка сообщила, что покидает Россию. Она поделилась кадром, сделанным в самолете. Фигуристка запечатлелась с младшей дочкой Надеждой Песковой, а также со своей старшей дочкой Сашей Жулиной от прошлых отношений. Оказалось, что они держат путь в Дубай, где этой зимой собралось много российских артистов.
«Главные героини "Спящей Красавицы. Легенды Двух Королевств" летят в Дубаи на гастроли нашей волшебной сказки. В предвкушении теплого приема и неповторимой атмосферы.
А я со спокойной душой оставляю "Историю любви Шахерезады" на радость зрителя в надежных руках Елизаветы Туктамышевой! Уверена, что она справится со всем  и наша сказка приобретет еще одну неповторимую грань волшебства!» – написала Навка. Поклонники восхитились тем, как выглядит фигуристка. Многие заметили, что Надя подросла и стала еще больше похожа на папу. А вот Саша, по мнению фанатов, унаследовала мамину красоту.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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