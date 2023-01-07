. The Telegraph: Макрон перешёл красную черту, заявив о передаче Киеву бронемашины AMX-10 RC

Президент Франции Эммануэль Макрон нарушил негласное "табу", сообщив о поставке на Украину боевых бронеавтомобилей AMX-10 RC. По части военного обеспечения Киева республика превзошла США, Германию и Великобританию, пишет Telegraph.



"На первый взгляд, AMX-10 RC, боевые машины пехоты с установленной 105-мм пушкой не кажутся чем-то особенным. Но благодаря такому подарку Франция первой отправила в Киев боевые машины западного производства. Красная черта пересечена, военное табу нарушено, притом самым неожиданным из кандидатов", — отметили авторы материала Джо Барнс и Ник Гаттеридж.

AMX-10RC — тяжёлый бронеавтомобиль производства Франции, техника использовалась в ходе войны в Персидском заливе и ряда миротворческих операций. Данная машина часто классифицируется как колёсный танк.

Важной составляющей поддержки Украины является поставка бронетехники и боеприпасов для систем, которые имеются у ВСУ. Потребность ВСУ в таком вооружении огромна. Западные союзники ведут непрерывный диалог по конкретным системам, сказал генсек НАТО Йенс Столтенберг, отвечая на вопрос о том, нужно ли передавать Киеву ракеты средней дальности. В общей сложности западные страны передали ВСУ 504 бронемашины и более 300 гаубиц, а также 46 реактивных систем залпового огня (РСЗО) и 280 танков.

В середине сентября сообщалось, что ФРГ отказалась передавать Украине основные боевые танки. Если Германия первая поставит танки Киеву, то именно она в глазах мирового сообщества и России станет разжигателем кризиса. В США предостерегали Берлин от поставок Украине немецких танков Leopard, чтобы не запятнать их репутацию.