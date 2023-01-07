. В 2023 году дефицит Xbox Series X и Playstation 5 должен быть исчерпан, ситуация уже улучшается
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В 2023 году дефицит Xbox Series X и Playstation 5 должен быть исчерпан, ситуация уже улучшается

В 2023 году дефицит Xbox Series X и Playstation 5 должен быть исчерпан, ситуация уже улучшается


Игровые приставки Xbox Series X| S и Playstation 5 вышли в 2020 году, но из-за пандемии в мире сразу после релиза возник их дефицит. Руководители технологических компаний неоднократно предполагали, что дефицит может сойти на нет в 2023 году. Похоже, что ситуация действительно движется в этом направлении.

Руководитель Sony Interactive Entertainment Джин Райан в рамках отчета о 30 миллионах проданных Playstation 5 по всему миру заявил, что дефицита консолей практически больше нет. По его словам «у всех желающих купить себе новую консоль теперь должна быть такая возможность в полной мере, независимости от региона». В том же сообщении Райан отметил, что декабрь 2022 года стал самым большим месяцем по продажам для Playstation 5, что было вызвано не только высоким спросом, но и достаточными поставками.

Стоит сказать, что чуть ранее руководитель Microsoft Gaming Фил Спенсер отмечал, что праздничный период 2022 года — это последний отрезок, когда еще может наблюдаться дефицит на Xbox Series X. В 2023 году, как прогнозировал Фил, покупатели смогут с легкостью увидеть Xbox Series X на полках магазинов. Напомним, дефицита Xbox Series S практически не было с момента запуска приставки.

# Технологии
По материалам: newxboxone

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