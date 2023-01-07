. В 2023 году в Иркутской области ликвидируют 32 несанкционированные свалки

В Иркутской области в 2023 году планируют убрать 32 несанкционированные свалки. Их общая площадь 40,2 гектара. Они расположены в 14 муниципальных образованиях. На эти цели из областного бюджета выделят 116,5 миллиона рублей, сообщает пресс-служба правительства региона.

В прошлом году убрали 55 свалок площадью 97,88 гектара. Они располагались в 24 муниципальных образованиях. На это выделили 119,7 миллиона рублей.