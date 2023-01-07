. В 2023 году выпустят карточную игру по франшизе Gears Of War
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В 2023 году выпустят карточную игру по франшизе Gears Of War

В 2023 году выпустят карточную игру по франшизе Gears Of War


Последняя игра серии Gears, которая выходила на консолях, датируется 2020 годом — это Gears Tactics. На данный момент студия The Coalition не анонсировала Gears 6, но известно, что проект находится в разработке — он должен стать завершением второй трилогии.

Как стало известно, в 2023 году все же выйдет в релиз игра по серии Gears, но это не компьютерный или консольный проект, а настольная игра по интеллектуальной собственности Microsoft. Команда Steamforged Games анонсировала выход игры Gears of War The Card Game. Ее релиз состоится в 2023 году, подробностей на данный момент об игре мало.


Следующим образом Gears of War The Card Game описывают на BoardGameGeek:

Gears of War: The Card Game предлагает захватывающий способ насладиться Gears of War в совершенно новом формате. В этой сюжетной игре вы принимаете решения в каждом повествовательном сценарии. Решения имеют серьезные последствия на поле боя в последующем. Наносите удар в нужный момент, заставляя ваши карты работать вместе, сражаться вместе и стоять вместе — и, если необходимо, умереть вместе. Выберите, как развивать свои силы, играя в уникальных сюжетных сценариях, каждый из которых имеет свою цель и расположение местности. Каждая победа или поражение повлияет на содержимое вашей колоды в следующем сценарии, позволяя успеху или неудаче повлиять на ваш игровой опыт.

Стоит сказать, что ранее команда разработчиков настольных игр Steamforged Games работала с другими известными франшизами, среди которых Dark Souls и Resident Evil.

# Технологии
По материалам: newxboxone

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