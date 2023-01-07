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В Европе выросли инвестиции в работающие с оборонной промышленностью компании

В Европе выросли инвестиции в работающие с оборонной промышленностью компанииBloomberg: конфликт на Украине привел к росту инвестиций в работающие с оборонкой компании

В 2022 году после начала военных действий на Украине в Европе рекордно выросли инвестиции в технологические компании, работающие с оборонной промышленностью. В общей сложности в прошлом году в аэрокосмическую отрасль и оборону было инвестировано почти 780 миллионов евро (60,1 миллиарда рублей). Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные компании Pitchbook, предоставляющей информацию о стартапах.

В октябре прошлого года компания Quantum-Systems, которая производит беспилотные летательные аппараты и станции, позволяющие развертывать и запускать дроны без участия человека-оператора, получила инвестиции в размере 17,5 миллиона долларов. В 2022 году компания поставила через Вооруженные силы Германии 42 дрона для поддержки украинской армии. Кроме того, увеличил инвестиции для развития 61 оборонного научно-исследовательского проекта Европейский оборонный фонд (EDF) — сумма выделенных средств составила 1,2 миллиарда евро.

Эксперты признают, что ситуация кардинально изменилась после обострения геополитического конфликта — раньше европейские венчурные фирмы стремились уменьшать инвестиции в компании, связанные с оборонной промышленностью. На данный момент особый интерес у инвесторов вызывают технологии двойного назначения, которые могут быть использованы как в интересах обороны, так и в других отраслях.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал страны-члены альянса увеличить расходы на оборону в 2023 году.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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