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В Германии заявили о желании НАТО испытать Россию

В Германии заявили о желании НАТО испытать РоссиюJunge Welt: поставка французских танков Киеву стала развитием стратегии НАТО против России

Решение о поставке французских разведывательных танков AMX-10, вооруженных 105-миллиметровым орудием, как у немецкого основного боевого танка (ОБТ) Leopard, Украине — закономерное развитие планов НАТО в отношении России. Об этом пишет немецкое издание Junge Welt.

Само решение об отправке французских боевых машин восприняли как «прорывное», однако на деле оно не является таким, считают немецкие журналисты. Это логичный шаг в стратегии, которую западный военный альянс придерживается с момента начала боевых действий, а именно «практически испытать то, что может предложить Россия, не вступая с ней в открытое противостояние».

Кроме того, по мнению издания, отсутствие у Вооруженных сил Украины (ВСУ) американских танков Abrams и немецких Leopard объясняется трудностями в эксплуатации этих машин, их большим расходом топлива и логистическими вызовами, а не отсутствием желания Вашингтона или Берлина дать Киеву эту военную технику.

Однако президент России Владимир Путин осознает риски происходящего, сочли журналисты junge Welt. «Михаил Горбачев отказался от своих амбиций и капитулировал перед претензией НАТО на контроль всей Восточной Европы. Путин извлек этот урок», — резюмируется в тексте.

# В мире
По материалам: lenta.ru

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