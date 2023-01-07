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В Иркутской области 214 детей-сирот получат социальную выплату для приобретения жилья в 2023 году

В Иркутской области 214 детей-сирот получат социальную выплату для приобретения жилья в 2023 году

В Иркутской области в 2023 году 214 граждан из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получат социальную выплату для приобретения жилья. На эти цели в бюджете региона предусмотрено 654,7 миллиона рублей. Сейчас размер соцвыплаты составляет 2,9 миллиона рублей, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

Социальную выплату на приобретение жилья предоставляют детям-сиротам, работающим по трудовому договору, служебному контракту, гражданско-правовому договору или в качестве индивидуального предпринимателя и имеющим детей. Кроме того, не работающим, но осуществляющим уход за ребенком до трех лет или ребенком-инвалидом.

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По материалам: irk

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