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В McDonald's предупредили о сокращениях персонала

В McDonald's предупредили о сокращениях персоналаCNN: генеральный директор McDonald's Кемпчински заявил о сокращениях персонала в 2023 году

Генеральный директор корпорации McDonald's Крис Кемпчински предупредил сотрудников о грядущих сокращениях корпоративного персонала. Об этом сообщает телеканал CNN.

В письме работникам, которое оказалось в распоряжении телеканала, говорится о том, что существующие сейчас рабочие места могут быть передвинуты или ликвидированы.

«Мы оценим роли и уровни персонала в организации, впереди будут трудные обсуждения и решения. Отдельные проекты будут исключены из приоритетов или полностью остановлены», — написал глава корпорации.

По его словам, компании нужно показать большую эффективность и скорость работы, а также сократить издержки и освободить ресурсы для инвестиций в развитие.

Также сообщается, что McDonald's намеревается заявить о планах по изменению в численности персонала до 3 апреля, численность которого в настоящее время оценивается в 200 тысяч сотрудников корпоративного бизнеса и работников ресторанов, принадлежащих самой компании. При этом по франшизе McDonald's в мире работает более двух миллионов человек.

Недавно увольнять сотрудников начал один из крупнейших в мире инвестиционных банков Goldman Sachs приготовился сократить часть персонала в ближайшие недели. Генеральный директор организации Дэвид Соломон предупредил сотрудников, что массовые увольнения начнутся в первой половине января.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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