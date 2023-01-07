. В сети раскритиковали поставки вооружения Германии на Украину
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В сети раскритиковали поставки вооружения Германии на Украину

В сети раскритиковали поставки вооружения Германии на УкраинуВ Twitter раскритиковали слова Зеленского о поставках вооружения Германии на Украину

Пользователи Twitter раскритиковали новые поставки вооружения Киеву со стороны Германии, о которых написал президент Украины Владимир Зеленский в соцсети. Речь идет о боевой машине пехоты Marder и батарее зенитного ракетного комплекса Patriot.

«У меня был телефонный разговор с канцлером [Германии] Олафом Шольцем. Я поблагодарил за мощный оборонный пакет, включающий несколько десятков машин Marder и систему Patriot. Мы обсудили дальнейшее сотрудничество по укреплению украинской армии», — сообщил лидер Украины.

Пользователь с ником @Atilos_5 задался вопросом «Когда вы начнете переговоры и перестанете подвергать европейцев опасности?». @ABiratsis поддержал его: «Запад собрался вместе, подбадривая продолжение войны. (…) Это просто приведет к большему количеству смертей». «Маленький вонючий карлик в зеленой рубашке снова клянчит деньги… Какой сюрприз», — прокомментировал @bolshevik_bee твит Зеленского.

Ранее американских пользователей Twitter возмутил новый пакет военной помощи США Украине, который Зеленский назвал «рождественским подарком». Комментаторы выступили с критикой в адрес украинского президента. Они недовольны тем, что политик называет оружие рождественским подарком и задались вопросом, на что уходят деньги американских налогоплательщиков.

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По материалам: lenta.ru

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