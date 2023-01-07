. В Шелехове благоустройство городского парка завершат в 2023 году

Благоустройство городского парка в Шелехове завершат в октябре 2023 года. Большую часть работ уже завершили. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

Модернизировали аллею от главного входа в парк до храма святых апостолов Петра и Павла, благоустроили дорожки, сделали тротуары, велодорожки, установили новые спортивные площадки для детей и взрослых, организовали оздоровительные маршруты для скандинавской ходьбы. Также там разместили детский скейт-парк, смонтировали детско-юношескую площадку «Форт-Росс». На территории парка установили около двухсот малых архитектурных форм.

Проект «Шелехов Парк» стал победителем пятого Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в 2021 году. Стоимость проекта составила 172,6 миллиона рублей. Из них 70 миллионов рублей составляют средства федеральной премии, 27,5 миллиона рублей выделили из областного бюджета в рамках государственной программы Иркутской области «Формирование современной городской среды». Еще 7 миллионов рублей – местный бюджет и 68 миллионов рублей — средства инвесторов.