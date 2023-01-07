. В США назвали преимущество России в конфликте с Украиной

Экс-разведчик США Риттер назвал преимуществами России над Украиной вооружение и время

Россия будет готова к боевым действиям до момента, пока на Украину поставят обещанное Западом вооружение. О преимуществах российской стороны рассказал отставной офицер американской разведки Скотт Риттер, цитирует РИА Новости.

«К несчастью для Украины и остальных (западных стран — прим. «Ленты.ру») России не нужно ждать. (...) Москва будет готова к сражению до того, как хоть что-то из обещанного вооружения перейдет от фазы презентации в PowerPoint к внедрению на Украине», — считает он.