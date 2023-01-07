. Валентин Юдашкин запечатлелся рядом с женой в окружении подросших внуков
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Валентин Юдашкин запечатлелся рядом с женой в окружении подросших внуков

Валентин Юдашкин запечатлелся рядом с женой в окружении подросших внуков
Модельер Валентин Юдашкин отдыхает с семьей в Дубае. Супруга кутюрье поделилась милым кадром с внуками. Валентин Юдашкин остается одним из самых известных модельеров в России. Он создает наряды, которые зачастую носят селебрити. Маэстро живет в просторном особняке. Хозяйство ведет его жена Марина, которая стала его главной опорой. Однако Новый год супруги решили встретить в Дубае, куда приехали с дочкой Галиной и зятем Петром Максаковым. Накануне маэстро отметил на курорте день рождения мужа дочки. Они посидели в ресторане. Оказалось, что на отдых супруги приехали с внуками. На этот раз Юдашкин запечатлелся с Аркадием и Анатолием. Мальчики заметно подросли за последние месяцы. А Марина взяла на руки Агату Ариеллу, которая была в платье. Малышке всего несколько месяцев.
«С любимыми внуками Анатолий, Аркадий и Агата❤️❤️❤️», – написала жена модельера. Поклонники восхитились трогательными кадрами. Многие осыпали их комплиментами. «Чудо ваше чудное!», «Какие все классные», «Ну просто идиллия», «Мальчишки вымахали так, преобразились», «Каждый малыш по-своему прекрасен», «Ой, какая принцесса растет», — откликнулись пользователи Сети.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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