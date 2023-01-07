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Венгрия заявила о намерении стать региональной державой

Венгрия заявила о намерении стать региональной державойCоветник премьера Венгрии Орбан заявил о намерении страны стать региональной державой

Cоветник премьер-министра Венгрии по политическим вопросам Балаж Орбан заявил о намерении страны стать региональной державой в Центральной Европе. Об этом он написал в статье для издания Mandiner.

По словам Орбана, в ближайшие десять лет Венгрия должна «выйти из круга среднеразвитых стран и догнать развитые государства», а в Центральной Европе и вовсе «достичь статуса региональной средней державы». Он отметил, что страна не заинтересована в установлении блоков как во времена холодной войны, а стремится укреплять экономические и политические связи с соседями и стать своеобразным посредником между Востоком и Западом.

Советник премьера отметил, что венгерская экономика может сочетать «удачные элементы предыдущих моделей»: усиление госучастия в развитии, создание налоговой системы для поощрения инвестиций и бизнеса, рост реальной заработной платы и решающую роль секторов с высокой добавленной стоимостью. Кроме того, Будапешт поощряет укрепление отечественных компаний, а не открытие в стране иностранных штаб-квартир.

В декабре прошлого года Балаж Орбан заявил, что Будапешт может получить мандат на продвижение дискуссии о пересмотре санкций против России в результате национальной консультации, в которой приняли участие 1,363 миллиона из 10 миллионов жителей страны.

# В мире
По материалам: lenta.ru

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