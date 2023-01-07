. Волонтеры нашли каменное точило и весы 19 века во время уборки мусора на берегу Байкала
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Волонтеры нашли каменное точило и весы 19 века во время уборки мусора на берегу Байкала

Волонтеры нашли каменное точило и весы 19 века во время уборки мусора на берегу Байкала

В поселении Зама на берегу Байкала во время уборки мусора волонтеры экологической общественной организации «Мой Байкал» обнаружили весы и каменное точило 19 века. Предметы передали в музей «Тальцы» для хранения и реставрации. Там они станут частью экспозиции, сообщает ТАСС.

Главный хранитель фондов музея Марина Ометова рассказала, что возраст каменного точила пока что не определили. Возможно, предмет относится не к 19 веку, а к более раннему периоду. Она отметила, что точило не требует реставрации, а весы планируют восстановить.

Поселение Зама находится на берегу пролива Малое Море озера Байкал. Рядом с этой местностью есть руины крепости, относящейся к 6-11 векам. Она была небольшой и являлась заставой или сигнальным постом.

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По материалам: irk

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