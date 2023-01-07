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Время для активных действий: таро-прогноз на неделю с 9 по 15 января 2023 года

Время для активных действий: таро-прогноз на неделю с 9 по 15 января 2023 года

Люди с давних времен пытаются найти свой способ узнать будущее, они с этим вопросом все чаще стали обращаться к картам Таро. Ясновидящая и таролог Айгуль Хуснетдинова составила таро-прогноз на неделю с 9 по 15 января 2023 года и рассказала, как правильно подготовиться к предстоящей неделе.

Таро-прогноз на неделю с 9 по 15 января 2023 года

Карты Таро дают возможность заглянуть в будущее, поэтому многие люди обращаются к ним по разным вопросам. Кто-то хочет узнать, какие его ждут изменения в личной жизни, другим же, наоборот, интересно, как сложится их финансовая сфера на предстоящей неделе. Айгуль Хуснетдинова составила таро-прогноз на следующую неделю и рассказала, каким вопросам следует уделить больше внимания, чтобы избежать ошибок и удачно начать новый год.

Какой будет аура недели

Энергия предстоящего периода будет благоприятная, но из-за прошедших праздников и много потраченной энергии сил и желания выполнять какие-то обязанности будет немного. Тем не менее следует начать предстоящую неделю с хорошим настроением и взяться за решение вопросов, которые возникнут в этом периоде. Энергия недели будет способствовать успешному решению рутинных дел.


Туз Пентаклей в перевернутом положении считается картой с благоприятной энергией. Она акцентирует внимание на реальных предметах, поэтому праздничная аура потихоньку будет исчезать. На первый план выйдут бытовые вопросы, аналитика и подведение итогов во всех сферах жизни.

Финансы

Что касается финансовой сферы, то многих могут ждать разочарования. Обычно январь это сложный месяц, нужно подводить итоги и качественно просчитывать все расходы, чтобы оставаться продолжительное время на плаву. Карты советуют не растрачивать деньги попусту, а лучше приберечь их до лучших времен. Также следует отказаться от крупных покупок и завершения важных финансовых сделок, в противном случае можно столкнуться с убытками. Пересмотрите планы и отложите их на более удачный период.

Сфера здоровья

Карты в правильном положении подсказывают, что на предстоящей неделе не будет никаких трудностей со здоровьем. Это самый подходящий период, чтобы укрепить свой иммунитет и поддержать здоровье на должном уровне. Поэтому самое время попробовать всякие зимние виды спорта и разнообразить этим свой досуг.

Любовная сфера

Карта недели указывает на то, что романтика, которая царила перед Новым годом, немного угаснет на этой неделе. Поэтому следует отдалиться от вопросов, связанных с личной жизнью, и уделить внимание всем текущим делам.

Период с 9 по 15 января — не самое подходящее время для разборок и конфликтов. Лучше уделить внимание своей собственной персоне, а все приятные моменты с любимым человеком отложить на следующий выходной.

Совет на неделю

Карты Таро дают совет: пора взять себя в руки, чтобы с полной активностью и энергичностью начать новую неделю. Чтобы долгий отдых не позволил вам застыть в стадии расслабления, хватайтесь за все возможности, которые будут встречаться вам на этой неделе, и используйте все ресурсы.

Проявляйте активность во всех начинаниях. Аура недели предоставит много шансов на успех, главное – вовремя их заметить и действовать. Стоять в стороне сейчас не самое подходящее время. Помните, что будущее будет зависеть от вашего настроя и правильно принятых решений.

# Общество
По материалам: rsute

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