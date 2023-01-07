. Жена Сергея Жукова выдала его тайну

Супруга певца Сергея Жукова рассказала, как его легко узнать в Москве. Звездная чета Сергей Жуков и Регина Бурд пригласили к себе в гости Светлану Бондарчук и рассказали, как они живут на Таганке. Оказывается, с тех пор, как солист «Руки Вверх!» поселился в этом районе Москвы местные жители стараются встретить его на улице, и это не так уж и сложно. «Это отдельная история. Сережа – очень скромный человек. Он такой, немножко социофоб, - рассказала жена певца в YouTube-шоу «Света вокруг света». – Но при этом, гуляя по Таганке, Сережа надевает ярко-зеленую куртку (пуховик, - примечание Жукова). И мы идем по Таганке вечером - темно, вроде, ничего не должно помешать - и тут просто бибикают машины, люди замечают, и наша, скажем так, уединенная прогулка превращается в немножко другое действо».«Говорят, есть такой слух, что если увидишь в зеленом какого-то человека – это Жуков, – добавил Сергей. – Девчонки говорят: «А где его встретить?» «Ну, не знаю, вот увидишь зеленого – это он». В конце этой истории певец признался, что уже хочет сменить куртку из-за этой «местной легенды». Регина добавила, что на один из дней рождения супруга она заказала рядом с домом большое граффити с надписью «Потому что есть Сережка у меня». Оно до сих пор украшает район и служит подсказкой для фанатов, что Жуков живет где-то рядом.