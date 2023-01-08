. 13 актёров и актрис, которые вернулись к своим знаменитым ролям спустя много лет

Иногда они возвращаются. Даже спустя время, измеряемое десятилетиями. Предлагаем вам посмотреть на знаменитых актёров, которые совершали возвращения к своим старым ролям, порой внезапные, и происходило это с разной степенью триумфальности.

Сюда мы взяли только те примеры, когда камбэк случался спустя более 10 лет. Пункты расположены по мере увеличения временного промежутка.

Нив Кэмпбелл снова вернулась к роли Сидни Прескот в пятой части франшизы «Крик» спустя 11 лет

Фильм «Крик 4» вышел в 2011 году, а новая пятая часть — в 2022.

Кортни Кокс также вернулась к роли Гэйл Уэзерс в пятом «Крике» спустя 11 лет

Там же своё возвращение к роли Дьюи Райли совершил и Дэвид Аркетт, спустя те же 11 лет

Тоби Магуайр снова стал дружелюбным соседом человеком-пауком спустя 14 лет

Фильм «Человек-паук 3: Враг в отражении» вышел в 2007 году, а фильм «Человек-паук: Нет пути домой» — в 2021. Там же к роли паучка вернулся Эндрю Гарфилд, но в его случае прошло лишь 7 лет.

Уиллем Дефо вернулся к роли Зелёного гоблина спустя те же 14 лет

Мало кто помнит, что гоблин, он же Норман Озборн, появлялся в фильме «Человек-паук 3: Враг в отражении» как видение Гарри Озборна.

Харрисон Форд вернётся к роли Индианы Джонса спустя 15 лет

В фильме «Индиана Джонс и Часы судьбы», который выйдет в 2023 году. До него последней частью франшизы был фильм «Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа», вышедший в 2008 году.

Аль Пачино вернулся к роли Майкла Корлеоне в фильме «Крёстный отец 3» спустя 16 лет

Казалось бы, все части этой классической и уже давней трилогии снимались приблизительно в одно время, но нет. «Крёстный отец 2» вышел в 1974 году, а третья часть — в 1990.

Альфред Молина вернулся к роли Доктора Октавиуса спустя 17 лет

Фильм «Человек-паук 2» вышел в 2004 году, а фильм «Человек-паук: Нет пути домой» — в 2021.

Киану Ривз вернулся в «Матрицу» спустя 18 лет

Фильм «Матрица: Революция» вышел в 2003 году, а «Матрица: Воскрешение» — в 2021.

Керри-Энн Мосс также вернулась в «Матрицу» спустя 18 лет

Брюс Уиллис вернулся к роли неуязвимого Надзирателя спустя 16 лет в фильме «Сплит»

Фильм «Неуязвимый» вышел в 2000 году, а фильм «Сплит» — в 2016.

Сэмюэл Л. Джексон вернулся к роли Мистера Стекло спустя 19 лет в фильме «Стекло»

Его первое появление в этой роли также случилось в фильме «Неуязвимый», а вернулся он к ней в фильме «Стекло», который вышел в 2019 году.

Кайл Маклахлен вернулся к роли Дейла Купера спустя 25 лет

Фильм «Твин Пикс: Сквозь огонь» вышел в 1992 году, а мини-сериал «Твин Пикс: Возвращение» — в 2017.