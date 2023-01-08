. 13 актёров и актрис, которые вернулись к своим знаменитым ролям спустя много лет
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Интересное » 13 актёров и актрис, которые вернулись к своим знаменитым ролям спустя много лет

13 актёров и актрис, которые вернулись к своим знаменитым ролям спустя много лет

13 актёров и актрис, которые вернулись к своим знаменитым ролям спустя много лет

Иногда они возвращаются. Даже спустя время, измеряемое десятилетиями. Предлагаем вам посмотреть на знаменитых актёров, которые совершали возвращения к своим старым ролям, порой внезапные, и происходило это с разной степенью триумфальности.

Сюда мы взяли только те примеры, когда камбэк случался спустя более 10 лет. Пункты расположены по мере увеличения временного промежутка.

Нив Кэмпбелл снова вернулась к роли Сидни Прескот в пятой части франшизы «Крик» спустя 11 лет

Фильм «Крик 4» вышел в 2011 году, а новая пятая часть — в 2022.

Кортни Кокс также вернулась к роли Гэйл Уэзерс в пятом «Крике» спустя 11 лет

Там же своё возвращение к роли Дьюи Райли совершил и Дэвид Аркетт, спустя те же 11 лет

Тоби Магуайр снова стал дружелюбным соседом человеком-пауком спустя 14 лет

Фильм «Человек-паук 3: Враг в отражении» вышел в 2007 году, а фильм «Человек-паук: Нет пути домой» — в 2021. Там же к роли паучка вернулся Эндрю Гарфилд, но в его случае прошло лишь 7 лет.

Уиллем Дефо вернулся к роли Зелёного гоблина спустя те же 14 лет

Мало кто помнит, что гоблин, он же Норман Озборн, появлялся в фильме «Человек-паук 3: Враг в отражении» как видение Гарри Озборна.

Харрисон Форд вернётся к роли Индианы Джонса спустя 15 лет

В фильме «Индиана Джонс и Часы судьбы», который выйдет в 2023 году. До него последней частью франшизы был фильм «Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа», вышедший в 2008 году.

Аль Пачино вернулся к роли Майкла Корлеоне в фильме «Крёстный отец 3» спустя 16 лет

Казалось бы, все части этой классической и уже давней трилогии снимались приблизительно в одно время, но нет. «Крёстный отец 2» вышел в 1974 году, а третья часть — в 1990.

Альфред Молина вернулся к роли Доктора Октавиуса спустя 17 лет

Фильм «Человек-паук 2» вышел в 2004 году, а фильм «Человек-паук: Нет пути домой» — в 2021.

Киану Ривз вернулся в «Матрицу» спустя 18 лет

Фильм «Матрица: Революция» вышел в 2003 году, а «Матрица: Воскрешение» — в 2021.

Керри-Энн Мосс также вернулась в «Матрицу» спустя 18 лет

Брюс Уиллис вернулся к роли неуязвимого Надзирателя спустя 16 лет в фильме «Сплит»

Фильм «Неуязвимый» вышел в 2000 году, а фильм «Сплит» — в 2016.

Сэмюэл Л. Джексон вернулся к роли Мистера Стекло спустя 19 лет в фильме «Стекло»

Его первое появление в этой роли также случилось в фильме «Неуязвимый», а вернулся он к ней в фильме «Стекло», который вышел в 2019 году.

Кайл Маклахлен вернулся к роли Дейла Купера спустя 25 лет

Фильм «Твин Пикс: Сквозь огонь» вышел в 1992 году, а мини-сериал «Твин Пикс: Возвращение» — в 2017.

# Интересное
По материалам: twizz

Последние новости

Финляндия отказалась размещать у себя ядерное оружие после вступления в НАТО
Финляндия отказалась размещать у себя ядерное оружие после вступления
В ТОП-10 Steam на этой неделе (2-8 января) оказалась Hogwarts Legacy, за месяц до релиза
В ТОП-10 Steam на этой неделе (2-8 января) оказалась Hogwarts Legacy,
Американский журналист высмеял очередную просьбу Зеленского
Американский журналист высмеял очередную просьбу Зеленского
Эти 13 игр могут удалить из Game Pass в феврале 2023 года — лучше поспешить с их прохождением
Эти 13 игр могут удалить из Game Pass в феврале 2023 года — лучше
Иван Ургант - символ пятой колонны
Иван Ургант - символ пятой колонны
Мария Шукшина жестко прошлась по Алле Пугачевой
Мария Шукшина жестко прошлась по Алле Пугачевой
Татьяна Брухунова рассказала о будущей судьбе своего сына
Татьяна Брухунова рассказала о будущей судьбе своего сына
Валерий Гаркалин любил приложиться к бутылке
Валерий Гаркалин любил приложиться к бутылке
Стас Садальский раскрыл причину пропажи Татьяны Кравченко
Стас Садальский раскрыл причину пропажи Татьяны Кравченко
Трех знаков восточного гороскопа в 2023 году ожидает успех
Трех знаков восточного гороскопа в 2023 году ожидает успех
В Швеции назвали невыполнимыми условия Турции по вступлению страны в НАТО
В Швеции назвали невыполнимыми условия Турции по вступлению страны в
Лолита Милявская посмеялась над украинскими санкциями против нее: "Лишили меня эрекции"
Лолита Милявская посмеялась над украинскими санкциями против нее:

Топ на сегодня

Анастасия Волочкова покрылась пятнами на отдыхе
Анастасия Волочкова покрылась пятнами на отдыхе
Беременная Лена Катина гоняет мужа олигарха за шаурмой по ночам
Беременная Лена Катина гоняет мужа олигарха за шаурмой по ночам
Венгрия заявила о намерении стать региональной державой
Венгрия заявила о намерении стать региональной державой
Ольга Бузова собралась замуж
Ольга Бузова собралась замуж
Twitter продолжила увольнения сотрудников
Twitter продолжила увольнения сотрудников

Еще по теме

Кортни Кокс вернется к роли журналистки в пятой части "Крика"
Нив Кэмпбелл вернется к своей роли в "Крике 5"
Джим Кэвизел снова сыграет Иисуса в продолжении «Страсти Христовы»
Актер получает гонорары за роль в «Титанике» спустя 20 лет