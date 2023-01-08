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Алексей Слаповский трагически ушел из жизни

Алексей Слаповский трагически ушел из жизни
Сценарист Алексей Слаповский умер на 65 - году жизни. СМИ сообщили печальную новость: из жизни ушел известный российский писатель, драматург и сценарист Алексей Слаповский. Кинодеятелю было 65 лет. Алексей Иванович не раз становился лауреатом литературных премий. Широкой аудитории стал известен после участия в таких телепроектах, как «Остановка по требованию», «Пятый угол», «Участок» и других, а также фильма «Ирония судьбы. Продолжение». Слаповский стал сценаристом этих и других популярных сериалов. Драматург родился в Саратовской области, там же окончил филологический факультет местного вуза. Работал учителем русского языка и литературы, корреспондентом на телевидении. В 2001 году переехал в Москву и стал сотрудничать с ТВ в качестве сценариста. Одной из последних работ Алексея Ивановича стал сценарий к проекту «Авария» — циклу из шести короткометражек. Также писатель закончил трудиться над пьесой «Ключи». Примечательно, что в этих работах есть тема пережитой недавно пандемии коронавируса. «Там есть фон пандемии, но речь не о ней, а о людях. О том, что, как ни парадоксально, и заточение кому-то может пойти на благо. Мне вот, стыдно признаться, пока только польза: кроме пьес и сценариев, закончил две книги, которые выйдут одна за другой, обе со странными названиями — «Ксю» и «Недо». Ждите», — говорил Слаповский в интервью «ЭГ».
# Общество / Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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