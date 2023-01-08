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Американский журналист восхитился красотой россиянки и унизил США

Американский журналист восхитился красотой россиянки и унизил СШААмериканский журналист Хинкл сравнил победительниц конкурсов красоты и предпочел россиянку

Американский журналист Джексон Хинкл восхитился красотой россиянки, победившей в конкурсе «Мисс Россия» и выразил недоумение по поводу победы трансгендера на местном конкурсе красоты в США. Сатирический пост он выложил в своем Twitter-аккаунте.

Автор поста сравнил два снимка. На первом из них изображена 19-летняя Бриан Нгуен — первый трансгендер в истории, победившая в местном конкурсе красоты под эгидой «Мисс Америка». На втором — 22-летняя Анна Линникова из Оренбурга, ставшая обладательницей титула «Мисс Россия — 2022».

«У нас точно поехала крыша», — написал он под фотографиями, намекнув, что представительница России гораздо красивее, и унизив при этом выбор жюри из США, вызвавший много вопросов у других участниц конкурса и его зрителей.

Часть комментаторов оценили его шутку, например, одна из пользовательниц написала: «О, вот почему мой сын учит русский». В других комментариях автору поста указали, что некорректно сравнивать победительницу национального конкурса («Мисс Россия») с победительницей местного конкурса («Мисс Большой Дерри»). Также в треде опубликовали фотографии «Мисс США» Бонни Габриэль, обладающей гораздо более конвенциональной внешностью, чем Бриан Нгуен.

Бонни Габриэль и Анна Линникова вместе с десятками других участниц сразятся за корону победительницы «Мисс Вселенная» в январе 2023 года.

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По материалам: lenta.ru

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