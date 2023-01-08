. Анна Хилькевич, не смотря, на смертельную опасность не поехала в больницу
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Анна Хилькевич, не смотря, на смертельную опасность не поехала в больницу

Анна Хилькевич, не смотря, на смертельную опасность не поехала в больницу
Актриса Анна Хилькевич рассказала, что ее укусила неведомая тварь. Артистка отдыхает с семьей на Бали. Звезда сериала «Универ» отпраздновала Новый год дома в Москве, вместе с мужем Артуром Мартиросяном, детьми и родителями. Выполнив свой долг перед старшим поколением, актриса с двумя дочерьми, семилетней Арианной и четырехлетней Марией, улетела на острова. Семейство заселилось на вилле в тихой живописной части острова. Однако там телезвезду подстерегала опасность.  «Я сегодня проснулась утром и еле открыла глаза, вообще не понимала, что происходит. Смотрю на свою опухшую руку и вижу на ней три красненькие точки. Мне начали говорить, что меня, скорее всего, укусила змея. И мне становится всё хуже и хуже. Не знаю, кто меня укусил и зачем, но реально состояние странное», — призналась Анна.
Актриса показала свою распухшую руку и следы укусов, а также пожаловалась, что испытывает сильную сонливость. Однако Хилькевич посчитала, что если бы с ней действительно произошло нечто очень серьезное, то она бы уже не снимала видео. Анна заверила, что ей уже ничего не угрожает. С дочерьми она переехала на другую виллу, надеясь больше не встречаться с экзотическими обитателями Бали.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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