. Анна Нетребко, как и другие звезды, попалась в немилость Зеленскому

Зеленский внес оперную певицу Анну Нетребко в черный список Украины. Сегодня Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против сотни человек, среди которых немало артистов и шоуменов. Кто из российских знаменитостей стал неугоден власти Украины? Президент Украины подписал указ о введении санкций против известных российских артистов и представителей СМИ. Документ принят на основании решения Совета национальной безопасности и обороны страны о персональных санкциях. В реестре недоброжелателей оказалась Анна Нетребко. Как известно, оперная дива долгое время не комментировала спецоперацию. Однако вскоре заявила пояснила, что ищет единства через искусство и осуждает события на Украине. Похоже, слов артистки оказалось недостаточно, чтобы обезопасить себя от санкций.Экс-гражданка Украины Жанна Бадоева также пополнила ряды запрещенных артистов. Раньше она вела популярную передачу «Орел и Решка». В 2019 году она отказалась от украинского паспорта, объяснив это тем, что переехала с мужем в Италию. Также у журналистки авторская программа на Первом канале. Под ограничения всего попали 119 персоналий, в том числе Михаил Шуфутинский, Лолита Милявская, Филипп Киркоров, Анна Нетребко, Клава Кока, Дана Борисова. Из медиасферы в списке значатся главный редактор RT Маргарита Симоньян, общественный деятель Александр Дугин, телеведущие Леонид Якубович, Михаил Галустян, блогер Амиран Сардаров и другие.