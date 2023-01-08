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Артур Смольянинов хочет воевать за Украину и стрелять в российских актеров: "Насрать, что останется от России"

Артур Смольянинов хочет воевать за Украину и стрелять в российских актеров: "Насрать, что останется от России"

39-летний актер Артур Смольянинов заработал все деньги и славу на съемках в патриотических российских фильмах. Звезда "9 роты" неоднократно выступал с русофобскими заявлениями, а после сбежал из России. Сейчас же он не только мечтает о развале России и превращении ее в радиоактивный пепел, но и хочет убивать актеров, с которыми снимался ранее в кино.

"Если бы я и пошел на эту войну, то только на стороне Украины", — рассказал Смольянинов в интервью "Новой газете" (внесена Минюстом в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента).


Он подчеркнул, что если страна развалится или вовсе превратится в выжженное поле, то его это несильно тронет.

Мне насрать, что останется от России. Развалится она, не развалится. Превратится в Уральскую республику, в Перминскую республику, в Хакасскую республику, или останется один ЕАО, а все остальное превратится в радиоактивный пепел.

По всей видимости, артист успел заработать на безбедную жизнь, поэтому лавочку можно закрывать. В 2022 году он снялся в трех проектах, в том числе в нашумевшем сериале "Монастырь", а в этом году появится еще в двух картинах. 

По его словам, у него есть приглашение работать в США, правда, на короткий срок. Звезда говорил, что командировка займет полтора месяца. Но сейчас актер живет в Латвии и пытается там реализоваться в профессии.


Артур Смольянинов согласился стрелять в бывшего друга "Пиночета"- Сослана Фидарова
Сослан Фидаров в военной форме

Актер исполнил роль Лютого в военной драме "9 рота", где его партнером по съемочной площадке был Сослан Фидаров, сыгравший Пиночета. Смольянинов подчеркнул, что без проблем выстрелил бы в него.

Мне тут знакомые прислали информацию, что мой коллега, Сослан Фидаров, такой артист, я с ним снимался в "9 роте", я смотрю на эту фотографию, где он в форме, под флагом Осетии, и не могу понять. Стрелял бы я в него? Без всякого сомнения.

Артур являлся попечителем благотворительного фонда "Подари жизнь". К слову, главой фонда была его подруга Чулпан Хаматова, тоже сбежавшая из страны. Он много раз перед камерами выражал озабоченность судьбами больных детей, а теперь готов уничтожать страну до радиоактивного пепла. 

Одноклассники вспоминают его как не очень адекватного подростка, а также брата Емельяна Николаева, более известного в криминальном мире как Ян Лютик - главарь банды скинхедов, которая совершила около тридцати зверских нападений на граждан Армении, Китая, выходцев из арабских и африканских стран.

Журналист Михаил Шахназаров эмоционально отреагировал на слова Смольянинова.


"Интересно, что лицедей Артур Смольянинов, так жаждущий стрелять в русских солдат и своих бывших друзей, является попечителем хаматовского фонда „Подари жизнь“. Оцениваете уровень лицемерия? Вчера торговал личиком перед камерами, рассказывая о человеколюбии и готовности жертвовать всем ради больных детишек, а сегодня готов палить в их отцов. Ждем скорых истерик Смольянинова", — прокомментировал журналист.

Артур Смольянинов и Емельян Николаев
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По материалам: uposters.ru

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