. Астролог рассказала, что будет с долларом и евро в 2023 году
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Астролог рассказала, что будет с долларом и евро в 2023 году

Астролог рассказала, что будет с долларом и евро в 2023 году
Астролог поделился своим предсказанием об экономике на этот год. Пока аналитики и экономисты строят прогнозы и отслеживают колебания денежных систем, у специалистов по звездам есть свои взгляды на будущее валютного рынка. Закат доллара аналитики предрекают уже на протяжении многих лет. Некоторые уверены, что сегодняшние реалии негативно сказываются на состоянии американской валюты. Однако в 2023 году падения денежной единицы США астролог Светлана Драган не видит. «Картина смены доллара — это не один год. С 15 ноября, действительно, включен тестовый режим на 12 недель, когда доллар переходит в цифровой формат. Он пробует собственную перезагрузку. В этом году мы не увидим глобального падения, ухода доллара — этого не будет. Более того, я думаю, что доллар может расти. Это все происходит неровно и может показаться, что в марте он растет, в начале апреля резко падает, потом вдруг опять начинает расти. К этому ажиотажу, который мы увидим, нужно отнестись с пониманием», — пояснила эксперт. Похожую динамику будет показывать и евро. Экономическая ситуация в мире будет влиять на стоимость европейской валюты и в дальнейшем, а значит, будут заметные колебания, уверены экономисты. Аналогичную ситуацию описывает в своих прогнозах и Драган. «Несмотря на слабость, которую продемонстрирует евро, валюта может опять возродить свои силы и к весне будет лидировать по отношению к доллару», — сказала она. Пандемия коронавируса и спецоперация на Украине заметно повлияли на ситуацию в мировой экономике. Вместе с тем открылись возможности для образования новых локальных финансовых рынков, которые сейчас использует и РФ. Национальную валюту нашей страны ждет совершенно иная судьба. «Мы в России, по крайней мере, видим, что идет какая-то финансовая реформация, и она может быть связана с уменьшением денежной массы. Мы привыкли к этой связки «евро-доллар-рубль». Но в связи с тем, что Россия встала в перпендикуляр всей концептуальной экономике Запада, нас ждет самостоятельность. И весна нам это очень сильно проявит. Я вижу, что в мае есть вариант экономического подъема, несмотря на то, что март будет сложный, поскольку предстоят компромиссные переговорные моменты, на кону будут сложные внешнеполитические события», — заявила астролог в эфире шоу «Сегодня вечером» на Первом канале.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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