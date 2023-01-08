. Автоэксперт Александр Холодов рассказал о возможности оспорить штраф из-за снега

Водители имеют право обжаловать штраф за нарушение ПДД из-за снега. Речь идет о пересечении сплошной линии разметки, которая может быть прикрыта снежным заносом, сообщил в интервью радио Sputnik член Общественной палаты РФ, вице-председатель межрегиональной общественной организации "Комитет по защите прав автовладельцев" Александр Холодов.

"Камера не может зафиксировать нарушение, если разметка покрыта снегом. <...> Если штраф все-таки назначен, то у автомобилиста есть достаточно большой шанс оспорить его <...>, если есть запись видеорегистратора, которая показывает, что увидеть разметку было невозможно".

Такой возможностью можно воспользоваться, если пересечение сплошной линии - единственная ошибка водителя. В случае если ей сопутствовали и другие нарушения ПДД, оспорить штраф по причине снега уже не выйдет:

"За выезд на встречную полосу там, где две и более полосы в каждую сторону, будут штрафовать — здесь все очевидно, и разметка не нужна. Полоса для общественного транспорта тоже выделена не только разметкой, но и знаками".

В начале прошлого года адвокат Сергей Радько предупредил, что штрафы за пересечение разметки, скрытой под снегом, практически невозможно оспорить, поэтому в зимнее время автовладельцам надо быть особенно осторожными.