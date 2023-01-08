. Автомобили MG6 XPower представили в новом трейлере Forza Horizon 5





Разработчики Forza Horizon 5 представили в новом трейлере автомобили MG6 XPower (2020 и 2021), которые можно заполучить в течение ограниченного времени в игре. Игроки могут разблокировать спортивных «китайских британцев» в ближайшие дни:

Для разблокировки нужно заработать 80 баллов в серии фестивальных плейлистов #FORDzathon, в период с 5 января по 2 февраля.Для разблокировки нужно заработать 20 баллов в осеннем сезоне «Буря» в плейлисте фестиваля #FORDzathon, в период с 12 января по 19 января.

Ниже можно посмотреть новый трейлер Forza Horizon 5, в котором демонстрируются автомобили.

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