. Автомобили MG6 XPower представили в новом трейлере Forza Horizon 5
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Автомобили MG6 XPower представили в новом трейлере Forza Horizon 5

Автомобили MG6 XPower представили в новом трейлере Forza Horizon 5


Разработчики Forza Horizon 5 представили в новом трейлере автомобили MG6 XPower (2020 и 2021), которые можно заполучить в течение ограниченного времени в игре. Игроки могут разблокировать спортивных «китайских британцев» в ближайшие дни:



MG6 XPower 2021. Для разблокировки нужно заработать 80 баллов в серии фестивальных плейлистов #FORDzathon, в период с 5 января по 2 февраля.



MG6 XPower 2020. Для разблокировки нужно заработать 20 баллов в осеннем сезоне «Буря» в плейлисте фестиваля #FORDzathon, в период с 12 января по 19 января.

Ниже можно посмотреть новый трейлер Forza Horizon 5, в котором демонстрируются автомобили.


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# Технологии
По материалам: newxboxone

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