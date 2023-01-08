Автомобили MG6 XPower представили в новом трейлере Forza Horizon 5
Сегодня, 15:21
Разработчики Forza Horizon 5 представили в новом трейлере автомобили MG6 XPower (2020 и 2021), которые можно заполучить в течение ограниченного времени в игре. Игроки могут разблокировать спортивных «китайских британцев» в ближайшие дни:
MG6 XPower 2021. Для разблокировки нужно заработать 80 баллов в серии фестивальных плейлистов #FORDzathon, в период с 5 января по 2 февраля.
MG6 XPower 2020. Для разблокировки нужно заработать 20 баллов в осеннем сезоне «Буря» в плейлисте фестиваля #FORDzathon, в период с 12 января по 19 января.
Ниже можно посмотреть новый трейлер Forza Horizon 5, в котором демонстрируются автомобили.
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По материалам: newxboxone