. Авторам Redfall «страшно» выпускать игру в Game Pass в день релиза
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Авторам Redfall «страшно» выпускать игру в Game Pass в день релиза

Авторам Redfall «страшно» выпускать игру в Game Pass в день релиза


Студия Arkane не так давно присоединилась к команде Xbox, и разработчики готовят только свою первую игру для Game Pass — это шутер Redfall. Игра выходит в подписке Game Pass в день релиза, хотя дата ее выхода еще не объявлена.

В рамках интервью Gamesradar разработчики Redfall заявили, что им страшно выпускать свой проект в Game Pass в день релиза, поскольку они не могут даже примерно понять, какое количество игроков сразу опробуют шутер:

Объем игроков, который предлагает Game Pass, для нас огромен. Это немного шокирует и в некотором смысле пугает. Например, сколько людей собирается играть в Redfall в первую неделю? Что, если это намного больше, чем мы ожидали? Мы очень быстро получим много отзывов, и многие люди увидят, на что мы потратили последние несколько лет.

Напомним, количество подписчиков Game Pass сейчас находится на уровне от 25 до 30 миллионов.


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# Технологии
По материалам: newxboxone

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