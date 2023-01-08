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Бежавший на Украину актер заявил о готовности воевать

Бежавший на Украину актер заявил о готовности воеватьБежавший на Украину актер Артур Смольянинов заявил о готовности воевать против России

Бежавший на Украину актер Артур Смольянинов заявил о готовности воевать против России. Об этом он сказал в YouTube-интервью Кириллу Мартынову (признан в России СМИ-иноагентом).

«Если бы я и пошел (...), то именно на стороне Украины», — отметил актер. По его словам, таким образом он «защитил» бы одних своих «братьев» от других.

Ранее стало известно, что на Смольянинова, известного по фильмам «Последний забой», «9 рота» и «Калашников», составили административный протокол за дискредитацию российской армии. Дело поступило в суд 17 октября. Из-за каких именно материалов на артиста завели дело, не уточняется. Ему грозит штраф от 30 до 50 тысяч рублей. В настоящее время Смольянинов находится не в России.

Актер прокомментировал обвинения в дискредитации российской армии. Артист заявил, что заведенное на него дело не вызывает у него никаких эмоций, потому что для него «не существует законов такого государства, как Россия». «Грустить тут не о чем. Как и радоваться. Нельзя умалишенных принимать всерьез, иначе сам с кукухой попрощаешься. Пожал плечами — пошел дальше. Есть гораздо более существенные вопросы в жизни», — сказал актер.

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

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