. Боксера-чемпиона Василия Ломаченко внесли в список госпредателей Украины
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Боксера-чемпиона Василия Ломаченко внесли в список госпредателей Украины

Боксера-чемпиона Василия Ломаченко внесли в список госпредателей Украины

Экс-чемпиона мира в трех весовых категориях и двукратного золотого призера Олимпиады Василия Ломаченко включили в Реестр госпредателей, который ведет украинское общественное движение "ЧЕСТНО", передает Fightnews.info. Причиной стала публикация спортсменом проповеди митрополита Лонгина, архиерея Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП).

"Публика накладывает определенные социальные обязательства и на спортсменов, ведь они являются кумирами наших детей и влияют на мнение молодого поколения", – отметила руководитель движения Вита Думанская.


Пост Ломаченко, признанный многими украинцами скандальным, прокомментировали даже на высшем государственном уровне. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что официальный Киев борется не с УПЦ МП, а с гражданами, поддерживающими позицию Российской Федерации.

"Ходите, пожалуйста, куда угодно, молитесь какому угодно богу. Нам все равно, человек в рясе, в костюме Brioni или в спортивном костюме, но если он будет поддерживать Россию, будет открыто выступать с этим, у такого человека будут хлопоты с нашей страной. Всем нужно понять, что это наш долг - чистить, чистить и чистить всю российскую агентуру с наших территорий", – высказался глава СНБО.

Ранее Алексей Данилов назвал русский язык "элементом враждебной пропаганды", отметив, что обязательными для школьного изучения на Украине стали только государственный украинский и международный английский язык. Русскоязычных сограждан чиновник призвал "отойти на свои болота".

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По материалам: uposters.ru

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