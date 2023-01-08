. Больной Валерий Леонтьев должен платить сумасшедшие деньги
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Больной Валерий Леонтьев должен платить сумасшедшие деньги

Больной Валерий Леонтьев должен платить сумасшедшие деньги
Журналисты выяснили финансовое состояние 73-летнего певца Валерия Леонтьева. Артист уже около года живет в США и не показывается в России. Артист даже пропустил «Песню года», которая проводилась в декабре, хотя раньше никогда не отказывался от участия в музыкальном фестивале. Говорят, что здоровье звезды эстрады оставляет желать лучшего, поэтому долгие перелеты через Атлантику ему противопоказаны, однако на днях выяснилось, что и с финансами у исполнителя не все гладко.
Известно, что Леонтьев, будучи на пике карьеры, обзавелся в Штатах двумя шикарными виллами и квартирой, где проживал вместе с супругой Людмилой Исакович. Однако теперь, согласно данным из реестра недвижимости Майами, за ним числится только дом в два этажа, стоимость которого за пару лет выросла до пяти миллионов долларов, а это значит, что и налоги на особняк увеличились, и с Леонтьева потребуют в конце года около 100 миллионов долларов. Между тем, судя по всему, у певца, оставшегося без концертов и съемок в России, может не хватить на все денег, пишет «КП». Напомним, ранее сообщалось о том, что артист перенес несколько операций подряд — сначала на глазах, а потом на ногах. Леонтьева беспокоили больные колени, которые он повредил во время постоянных выступлений, поэтому он решился лечь под нож, чтобы избавиться от болей.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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