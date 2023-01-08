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Бывший офицер разведки США сделал вывод о нехватке боевой техники у ВСУ

Бывший офицер разведки США сделал вывод о нехватке боевой техники у ВСУЭкс-офицер разведки США Риттер: главком ВСУ Валерий Залужный остался почти без танков

Бывший офицер разведки американской морской пехоты Скотт Риттер сделал вывод о нехватке боевой техники у Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом он заявил в интервью, отрывок из которого опубликован на YouTube-канале Judging Freedom.

По его словам, украинцы остались почти без танков и боевых машин пехоты (БМП), поэтому войскам приходится передвигаться на легкобронированной технике, в основном на укрепленных внедорожниках. Это, считает Риттер, нежизнеспособная тактика в реалиях современных мобильных столкновений. Поэтому, подчеркнул экс-офицер разведки США, главкому ВСУ Валерию Залужному нужно срочно восстановить потенциал.

Также, по мнению эксперта, с наступлением морозов российская армия получила еще одно преимущество перед противником благодаря лучшему техническому оснащению.

В середине декабря Валерий Залужный дал интервью журналу Economist. Среди всего прочего он признал, что украинской армии не хватает техники. Главнокомандующий ВСУ заявил, что Украине, чтобы вернуться на позиции 23 февраля, необходимо 300 танков, 600-700 БМП и 500 гаубиц.

# В мире
По материалам: lenta.ru

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