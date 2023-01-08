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Диагноз и состояние Никиты Михалкова скрывают даже от родственников

Диагноз и состояние Никиты Михалкова скрывают даже от родственников
Родные, друзья и поклонники 77-летнего режиссера Никиты Михалкова тревожатся о его здоровье. Близкие и поклонники всерьез переживают за состояние здоровья 77-летнего Никиты Михалкова, которого в разгар новогодних праздников госпитализировали сначала в ГКБ №67, а потом перевели в реанимацию московской больницы №52. Режиссеру, по сведениям инсайдеров, поставили диагноз «двусторонняя полисегментарная пневмония» с сопутствующей интоксикацией в организме. О болезни мэтра высказался эксперт в данной области — врач-пульмонолог Сергей Пурясев. Медик уточнил, что поражение легких у Михалкова имеет бактериальную природу и, скорее всего, спровоцировано пневмококком, чаще всего проявляющимся как раз острой дыхательной недостаточностью в сочетании с нарушением газообмена и сильнейшей интоксикацией. Ничего хорошего для пожилого режиссера подобное недомогание не сулит, полагает Пурясев.
«Приставка «поли» означает, что таких пораженных сегментов много. В результате распространения болезни происходит отравление всего организма погибшими бактериями и самой поврежденной легочной тканью. Представьте себе: легочная ткань плавится от пневмококка, как лед — от воздействия огня. Количество ядов в теле больного зашкаливает, и главное здесь — дезинтоксикационная терапия. Надеюсь, ему делают гемодиализ», — объяснил врач в беседе с «КП». Однако официально диагноз артиста никто не раскрывает, о состоянии здоровья Никиты Михалкова не знают даже самые близкие. Об этом рассказал племянник режиссера Егор Кончаловский. «Я не знаю о состоянии здоровья Никиты Сергеевича и не в курсе, какой у него диагноз», - признался SPB.KP.RU Егор Кончаловский. Узнать о состоянии здоровья удалось лишь близкому другу Никиты Михалкова, который дружит с ним с детства - актеру и художнику Александру Адабашьяну. По его словам, у режиссера повышенная температура, но диагноза нет. Но другим знаменитым артистам семья не стала сообщать подробности лечения. «Все последние дни я очень интересуюсь новостями о его здоровье, - признался SPB.KP.RU режиссер Владимир Бортко. - Я пытался узнать информацию. Но все мои знакомые из киноиндустрии, абсолютно все не в курсе настоящего положения дел. Я переживаю, могу только пожелать Никите Сергеевичу скорейшего выздоровления». Еще один близкий друг режиссера актер Евгений Стеблов тоже признался SPB.KP.RU, что ничего не знает о состоянии режиссера. А его супруга уточнила, что они лишь молятся за его здоровье. Другие друзья Никиты Сергеевича оказались и вовсе не в курсе его госпитализации. Официальный представитель Никиты Михалкова, тем временем, сообщила SPB.KP.RU, что пока они не планируют комментировать диагноз и состояние режиссера.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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