. Дочка Сергея Жукова боится идти в шоу-бизнес

Дочь певца Сергея Жукова сделала признание. Регина Бурд на протяжении трех лет моталась по городам с концертами, позировала для модных журналов и была любимицей публики. Но в один момент певица решила отказаться от славы. Регина Бурд с детства мечтала попасть на большую сцену. И ее заветное желание осуществилось, когда она прошла кастинг в группу «Сливки». Поклонники восхищались пластикой и харизмой девушки. Около трех лет брюнетка купалась в славе, раздавала интервью, участвовала в записях альбомов и клипов, гастролировала по стране. Но в 2008 году она неожиданно заявила о своем уходе из популярного коллектива. Ее место заняла Анна Пояркова. Оказалось, что на ее решение повлияли личные обстоятельства — артистка влюбилась в солиста «Руки вверх» Сергея Жукова. Регина поняла, что хочет стать хранительницей домашнего очага и ощутить радость материнства.«Как у любого человека, у меня был период, когда мне очень хотелось уйти в семью, не хотелось больше никакого творчества. Для меня попадание в группу было итоговым результатом и обнулением. Мне безумно хотелось видеть, как растет Ника, быть с ней. И ничего этому не мешало» — объяснила супруга Жукова. «Я творческий человек, но мне не хочется туда. Это пройденный этап. Тем более, имея такую семью, где каждый человек талантлив в своем проявлении, есть такое ощущение, что у меня другое назначение в жизни. Мне хочется видеть и наблюдать за их ростом — это для меня большое счастье», сказала Регина Бурд. Регина 15 лет счастлива в браке с Сергеем. Пара воспитывает троих детей: дочь Нику и сыновей Энджела и Мирона. Наследники вокалиста обожают музыку, играют на гитаре, рояле, слушают джаз, участвуют в театральных постановках, занимаются хореографией. Зачастую их успехи в творчестве объясняют популярностью отца. 15-летняя Ника поделилась, что комплексует по этому поводу. «Самое страшное для нас, это когда люди говорят, что мы всего добились из-за папы. Первое время я не могла пойти на конкурс, хотела пойти в «Танцы» на ТНТ — я не могу. Я понимаю, что это опыт для меня. Но в любом случае, если предположим, я бы выиграла и заняла какое-то место, были бы люди, которые говорили, что это из-за папы», — поделилась подросток в беседе со Светланой Бондарчук.