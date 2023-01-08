. Дорожные камеры ГИБДД смогут отслеживать разыскиваемых россиян и опасные грузы
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Дорожные камеры ГИБДД смогут отслеживать разыскиваемых россиян и опасные грузы

Дорожные камеры ГИБДД смогут отслеживать разыскиваемых россиян и опасные грузы

В скором будущем дорожные камеры в России научатся отслеживать перевозящие опасные грузы автомобили, а также вычислять объявленных в розыск граждан. Об этом в интервью "Газете.ру" заявил Сергей Ласкин, гендиректор компании "Астралаб", разрабатывающей программное обеспечение для камер ГИБДД и ЦОДД.

"Судя по европейскому рынку, в России появится спрос на отслеживание автомобилей, которые перевозят опасный груз. Автомобилям со знаком "опасный груз" можно ездить далеко не везде и не всегда, например бензовозам и другой грузовой технике", — пояснил Ласкин.


Как утверждает гендиректор "Астралаб", камеры ГИБДД и ЦОДД будут "учиться" распознавать лица. Такую инициативу, однако, трудно реализовать: ни в одном отечественном ведомстве пока нет полной биометрической базы с десятками миллионов водителей.

"Думаю, камеры в ближайшее время придут к выявлению разыскиваемых граждан. Сейчас появляются технологии, которые позволяют улучшить изображение, фотографируя машину "в лоб". Как мы видим на своих камерах, сейчас лица вполне распознаваемы. А значит, аппаратуре можно добавить модуль распознавания лиц", — добавил специалист.

Вычислением правонарушителей займется не камера, которая в настоящее время может только выделять лица на снимке, а нейросеть — она отправит данные на сервер, сверит их с базами должников, преступников, пропавших без вести и прочих разыскиваемых граждан. Такие нововведения неизбежно появятся в ближайшие 2-3 года, подытожил Ласкин.

С 1 января 2023 года долги по штрафам Госавтоинспекции и другим задолженностям будут автоматически списываться с банковских карт и счетов россиян без оформления бумажных документов. Вступили в силу и новые госпошлины для автовладельцев.

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По материалам: uposters.ru

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