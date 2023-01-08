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Финляндия отказалась размещать у себя ядерное оружие после вступления в НАТО

Финляндия отказалась размещать у себя ядерное оружие после вступления в НАТОМинистр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто отказался размещать ядерное оружие НАТО

Финляндия откажется размещать на своей территории ядерное оружие даже после вступления в НАТО, заявил министр иностранных дел страны Пекка Хаависто. Его цитирует портал телерадиовещания Yle.

По словам главы внешнеполитического ведомства, Хельсинки не выдвигали никаких предварительных условий при подаче заявки на членство в Североатлантическом альянсе. Тем не менее он настаивает, что никакого ядерного оружия на финской земле точно не будет даже после того, как страна официально вступит в блок.

Также Хаависто отметил, что Финляндия и Швеция образуют единую оборонную стратегическую единицу, и поэтому одновременная подача ими заявок на членство в НАТО — это нечто большее, чем вежливость. Поэтому его страна ни при каких условиях не будет вступать в альянс раньше соседа.

Министр иностранных дел Финляндии считает, что членство страны в НАТО укрепит сотрудничество ЕС и альянса, а также сотрудничество Северных стран. Однако внешнеполитический вектор государства при этом не сильно изменится: ЕС по-прежнему будет главным партнером Финляндии, а фундаментальным столпом их единства останется реализация и охрана прав человека.

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон также сказал, что не выдвигает никаких условий для членства в НАТО, однако не считает вероятным размещение ядерного оружия на территории страны. По его словам, в ближайшее время Швеция значительно увеличит свои расходы на оборону, инвестирует в вооруженные силы страны и продолжит оказывать военную помощь Украине.

Кристерссон добавил, что Турция выдвинула невыполнимые условия по вступлению его страны в НАТО. Он объяснил, что уже удовлетворил часть требований, но некоторые условия выполнять не будет.

На фоне спецоперации России на Украине Швеция и Финляндия 18 мая вручили генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу заявки на вступление стран в альянс. Однако пока только 28 из 30 стран-членов согласились на это, ответа ожидают от Турции и Венгрии. Столтенберг считает, что в 2023 году обе страны вступят в НАТО.

Турция отказывает Швеции и Финляндии в ратификации договора, обвиняя их в пособничестве террористам. В июне обе страны подписали с Турцией меморандум, содержащий условия, которые скандинавские страны должны выполнить для вхождения в состав НАТО. В частности, Стокгольм и Хельсинки согласились на полное сотрудничество с Анкарой в борьбе с Рабочей партией Курдистана и ее структурами.

# В мире
По материалам: lenta.ru

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